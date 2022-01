Riequilibrare il corpo con gli antiossidanti, ecco i “cocktail” che fanno miracoli | Li puoi fare in casa

Da qualche anno a questa parte è dilagato il consumo di estratti di frutta e verdura, che grazie ai loro benefici effetti, sono di grande aiuto per il nostro organismo.

Non c’è da storcere troppo il naso, è comprensibile che l’idea di buttar giù un estratto di frutta e verdura non sia proprio il primo pensiero di molti, ma, oltre agli innumerevoli benefici che sono in grado di apportare al nostro organismo, possono anche essere gustosi.

Gli estratti hanno un alto potere antiossidante (limitano l’azione dei radicali liberi) ed antinfiammatorio.

Come si fanno

Prima di cimentarsi nella produzione è d’obbligo avere in casa un piccolo elettrodomestico, l’estrattore, che a fronte del salvifico frutto scarterà la parte fibrosa.

Una volta certi di avere l’oggetto in casa, è bene assicurarsi che la frutta e la verdura che vogliamo usare sia biologica, quindi priva di pesticidi all’origine.

Ed ora qualche semplice ricetta, da fare con frutta e verdura di facile reperibilità.

Estratto antiossidante di uva nera, mirtilli e carote

Un delizioso estratto antiossidante e antinvecchiamento, in quanto uva nera e mirtilli sono classificati tra gli alimenti più antiossidanti in assoluto.

Ingredienti: 100 gr di mirtilli; 100 gr di uva nera; 80 gr di carote; 100 gr di fragola; il succo di mezzo limone.

Preparazione

Dopo aver sbucciato e tagliato le carote a rondelle ed eliminato il picciolo dalle fragole, inserire tutto, compresi i mirtilli nell’estrattore.

All’estratto così ottenuto andrà aggiunto il succo di mezzo limone. Gli estratti vanno bevuti immediatamente, in quanto il processo di ossidazione fa degradare rapidamente le proprietà nutritive.

Estratto antiossidante di arance, carote e kiwi

Ingredienti: 2 arance (senza buccia, circa 200 gr); 3 carote; 2 Kiwi; mezzo limone.

Preparazione

Dopo aver lavato tutto, sbucciare le arance e il limone ed eliminare le estremità di carote e kiwi. Tagliare la frutta a pezzi e inserirle nell’estrattore.

Versare l’estratto nel bicchiere e gustarlo subito, con aggiunta di un po’ d’acqua qualora dovesse essere troppo denso.

Un altro vantaggio degli estratti è, che generalmente sono poco calorici, a meno che non si scelga frutta eccessivamente zuccherina.