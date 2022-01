Esplode la polemica social contro Papa Francesco: “..chi sarebbe disumano?… E’ colpa della crisi..”

Papa Francesco rappresenta sin dalla sua elezione un punto di riferimento sin dalla sua elezione per moltissime persone, non praticanti compresi. L’ultima sua dichiarazione non può però che lasciare sbigottiti.

La decisione di eleggere Papa Francesco nel momento in cui si era chiamati a scegliere il successore di Benedetto XVI era stata accolta con favore. A differenza del suo predecessore, Bergoglio aveva dimostrato sin dalla scelta del suo nome di non voler guardare all’apparenza, ma di essere interessato a prestare attenzione a chi è più in difficoltà. Un drastico cambio con il passato era apparso evidente anche con la sua apertura nei confronti degli omosessuali, che si erano sentiti spesso in più occasioni esclusi dalla Chiesa.

Il comportamento del Pontefice aveva così permesso a molti (compresi i separati) di avvicinarsi con più fiducia alla fede. Nonostante questo, le ultime dichiarazioni dell’argentino stanno facendo discutere e stanno facendo ricredere sull’apertura mentale del Santo Padre.

Papa Francesco e le parole che fanno discutere: con chi se la prende il Santo Padre

In occasione del suo ultimo intervento Papa Francesco ha voluto intervenire in merito a una questione di cui si parla da tempo, il calo demografico. Molte coppie, a suo dire, si comporterebbero in modo egoistico, preferendo accogliere nelle loro case un animale piuttosto che un figlio.

“Sono tante le coppie di oggi che non hanno figli – ha detto -. Molte di loro non li vogliono o ne hanno al massimo uno, non di più. Loro hanno però uno o più cani o gatti, che finiscono per occupare il posto che in casa dovrebbero avere i figli. Rinnegare la maternità o la maternità ci toglie umanità, ci diminuisce”.

Dichiarazioni pesanti che, inevitabilmente, hanno scatenato la reazione di molti, soprattutto sui social. Non è infatti accettabile secondo alcuni che un Papa, che dovrebbe guardare con favore agli animali e considerarli creature di Dio arrivi a fare discorsi di questo tipo.

Molti hanno infatti sottolineato come la situazione economica attuale non permetta di guardare con serenità al futuro e fare piani a lunga scadenza, come quello di mettere in cantiere un figlio. Dare affetto a un animale non deve inoltre essere considerato negativo, anzi.