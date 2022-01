Patrizia Pellegrino, la malattia rara che le ha cambiato la vita: “..lei è una tosta..”

La popolare showgirl/concorrente di reality Patrizia Pellegrino trae la forza per essere la donna che è dai suoi figli. Ma una in particolare le da’ la forza per superare tutte le avversità.

Patrizia Pellegrino è tornata alla ribalta delle cronache con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma è una donna di spettacolo con anni di esperienza alle spalle.

Una carriera lunga e variegata

Nata a Torre Annunziata nel 1962, si affaccia presto alla ribalta con la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo. Dopo qualche vallettata nelle Tv locali, debutta nel cinema, incide anche dei dischi come cantante e non contenta si da anche al teatro.

Ha al suo attivo numerose fiction televisive sia come protagonista che come guest star.

Di sicuro il grande pubblico la ricorda per la sua partecipazione di Sereno Variabile, storico programma di viaggi della Rai condotto da Osvaldo Bevilacqua e Maria Giovanna Elmi.

La vita privata e i quattro figli

Patrizia è stata sposata due volte. La prima con Pietro Antisari Vittori da cui sono nati tre dei suoi quattro figli e la seconda con l’imprenditore Filippo Todini.

Con il primo marito ha dovuto affrontare momenti veramente drammatici. Il loro primogenito, Riccardo, è morto pochi giorni dopo la nascita, gettando Patrizia in uno stato di prostrazione.

Patrizia ha anche adottato Gregory, un orfano di San Pietroburgo, che ha subito sentito come suo.

Quando era incinta di Arianna, i medici hanno scoperto che la bambina era affetta da una malattia molto rara e hanno dovuto farla nascere prematuramente.

Arianna, infatti, è nata a soli sei mesi di gestazione e pesava 500 grammi.

La bambina ora è una ragazza, che seppur con le sue difficoltà, si è dimostrata forte e volitiva. I medici le avevano detto che non avrebbe mai camminato ed invece, grazie al suo impegno è in grado di muoversi in autonomia, anche se facendo pochi passi alla volta.

Di lei Patrizia dice che è “molto tosta”. Arianna, dal canto suo, parlando della sua famiglia, si è detta fortunata ad avere avuto loro che l’hanno sempre supportata nelle sue difficoltà. Non sempre i rapporti con sua mamma sono idilliaci, la ragazza vorrebbe più spazio, mentre la mamma tende ad esser protettiva.

Nonostante la vita travagliata, Patrizia può dirsi davvero una supermamma.