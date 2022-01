Rita Dalla Chiesa, il gesto di coraggio dettato dalla “disperazione” | Quello che ha fatto è senza precedenti

Rita Dalla Chiesa è molto conosciuta in Italia sia per quanto accadutogli tanti anni fa in maniera personale ed anche per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Non tutti però l’apprezzano.

Rita Dalla Chiesa, nata a Napoli il 31 agosto 1947, ha dedicato l’intera carriera al giornalismo svolgendo principalmente il ruolo di conduttrice. Ha fatto il suo esordio in Rai per poi passare a Mediaset dove per tantissimi anni ha condotto il longevo programma Forum.

Prima figlia di Carlo Alberto Della Chiesa, generale dei Carabinieri e vittima della mafia, è sorella dello scrittore e politico Nando e della giornalista Simona. Negli anni ’70 si è sposata con un carabiniere, Roberto Cirese, con cui ha avuto una figlia (Giulia).

Ha debuttato in tv nel 1983. Si sposa con Fabrizio Frizzi nel 1992 per poi separarsi dallo stesso nel 1998. Nel 2011 ha recitato nella serie tv di successo I Cesaroni dove interpretava sé stessa in qualità di conduttrice di Forum.

Negli ultimi anni ha invece partecipato ad alcuni programmi televisivi in qualità di opinionista. Ha scritto anche vari libri durante la sua vita, l’ultimo nel 2020.

E’ un personaggio televisivo molto amato dai telespettatori, anche se qualche critica ogni tanto non gli viene affatto risparmiata.

Rita Dalla Chiesa contro un haters: cosa accadrà nelle prossime ore

Rita Dalla Chiesa è molto amata dalla gente. Molti i fans ed i telespettatori rimasti affezionati alla conduttrice che per anni ha presentato tantissimi programmi in tv e tuttora appare nel piccolo schermo come opinionista.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Rimasta incinta dopo lo stupro: l’ennesima denuncia nel mondo dello spettacolo | Il racconto è agghiacciante

Purtroppo, però, il mondo dei social è fatto anche di elementi negativi che tendono ad insultare soprattutto i vip.

E così è capitato pure all’ex di Fabrizio Frizzi che pare esser decisa a voler fare intervenire la Polizia Postale.

Da alcune settimane infatti Rita Dalla Chiesa è infastidita da un utente che pubblica ripetutamente commenti dispregiativi sotto ai suoi post.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Teo Mammucari, denuncia: privilegi non per tutti anche nel mondo dello spettacolo (VIDEO)

E così l’opinionista ha deciso di pubblicare una storia su Instagram in cui chiede l’intervento delle autorità per impedire al follower in questione di interagire ancora.

Ha mostrato anche il nome completo dell’utente chiedendo in maniera molto sincera un intervento della Polizia Postale.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Vittoria Belvedere: il dramma della malattia che l’ha costretta ad abbandonare lo spettacolo

POTREBBE INTERESSARTI>>> Iva Zanicchi, prepara Sanremo in una villa da diva | Guardate che spettacolo

Immaginiamo, quindi, che le autorità siano pronte a prendere in mano la situazione per agire il prima possibile ed evitare che questi episodi si ripetano anche in futuro.