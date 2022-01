Sapete dove vive uno degli uomini più ricchi del mondo? Non in una normale casa (ovviamente)

Siete suoi clienti tutti i giorni e forse non lo sapete. Sì Jeff Bezos è il fondatore e proprietario di Amazon. Il suo patrimonio ha dell’incredibile e la sua cosa non è sicuramente da meno.

Tutti conoscono Amazon.com e probabilmente la usano qualche volta alla settimana. Ma non proprio tutti sanno chi è l’uomo dietro la macchina commerciale più grande, più efficiente e più ricca del mondo.

L’azienda che ha cambiato per sempre il modo di comprare e di vendere, e questa volta davvero per tutti. Anche per i pochi irriducibili che Amazon non la usano, ma non possono sicuramente ignorarla.

Jeff Bezos nasce in USA e precisamente ad Albuquerque (New Mexico) nel 1964. Quando nasce in realtà si chiama Jeff Jorgensen ed è il frutto di un amore tra teenager tra sua mamma (17 anni) e un papà da poco maggiorenne, che non durerà a lungo. La madre si risposa quattro anni dopo con un immigrato cubano che adotta il giovane Jeff, e gli dà il suo cognome. Non è una storia di emarginazione e riscatto: il padre di Jeff è un ingegnere petrolifero, il giovane Bezos studia e si laurea bene a Princeton in ingegneria elettronica e lavora in varie aziende, dalla tecnologia a Wall Street con ottimi incarichi e altrettanto considerevoli stipendi.

Nel 1994 decise di inseguire il suo sogno. Scrive un “business plan” in macchina e fonda Amazon in un garage. Nel 1995 comincia a vendere libri, il più esteso catalogo di tutto il mondo. Tale è il successo che ventisette anni dopo è difficile trovare qualcosa che Amazon non venda ed è difficile persino immaginare che prima esistesse un mondo senza Amazon.

Una casa molto particolare

Recentemente Jeff Bezos e la sua gentile e siliconata fidanzata Lauren Sanchez hanno acquistato qualcosa di più di una casa. Aprendo il portafoglio, hanno lasciato cadere 78 milioni di dollari e si sono comprati una villa e 14 acri di terra a Maui, un’isola delle Hawaii.

La transazione, rappresenta, ovviamente un record di tutti i tempi nelle compravendite sull’isola. Ma cos’ha di particolare la nuova proprietà di Mr. e quasi-mrs. Amazon?

Ovviamente è una bellissima villa con dependance e piscina e una cucina all’esterno, dove fare simpatici barbecue. Ma c’è qualcosa di molto più importante.

Nelle Hawaii, tutte le spiagge sono pubbliche. La nuova proprietà di Bezos, che si estende intorno a una insenatura, è una rarissima eccezione che non solo offre una spiaggia privata ma anche il laghetto da pesca ivi compreso. Nei tempi pre amazon, il laghetto era usato per pescare il pesce necessario a nutrire un capo tribù.

Oggi permette al re di Amazon e ai suoi ospiti di fare bagnetto e immersioni private, senza essere disturbati dal mondo esterno.

“Pretty cool!” ha commentato un noto agente immobiliare dell’isola. Ed è così che sulla villa è stato posto il marchio “Amazon’s choice”, oltre ovviamente al cartello. “venduto”.

78 millions only.