Tiziano Ferro, si è spento il “ragazzo” dal cuore grande: “…non ti dimenticheremo mai…”

“Avevi un cuore troppo grande nel petto”. Le parole strazianti del cantautore: “Non ti dimenticheremo mai”. La foto della morte pubblicata sui social.

Grave lutto nella vita di Tiziano Ferro. Il popolare cantautore si è mostrato disperato sul proprio profilo Instagram. La foto e le parole che ci ha mostrato sono a dir poco strazianti

La carriera di Tiziano Ferro

Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo, prevalentemente in Europa e in America Latina. Diventa famoso nel 2002 con il singolo d’esordio “Xdono”.

Il suo album di debutto “Rosso relativo”, con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo, è uno dei dischi italiani più venduti della storia.

Oltre che in lingua italiana, Ferro ha cantato anche in inglese, spagnolo, portoghese e francese e ha collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale tra cui Laura Pausini, Franco Battiato, Mina, Fiorella Mannoia, Biagio Antonacci, Carmen Consoli, Ed Sheeran, Kelly Rowland, John Legend, gli OneRepublic, Pepe Aguilar e Dean Martin

Dichiaratamente omosessuale, il 13 luglio 2019, a Sabaudia, si unisce civilmente al compagno Victor Allen, che aveva precedentemente sposato a Los Angeles il 25 giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tiziano Ferro: il segno indelebile lasciato sul suo corpo | Tutta colpa del marito

Il grave lutto

Nella foto pubblicata su Instagram, Tiziano Ferro è proprio insieme al compagno. I due sono disperati. Perché hanno subito una grave perdita. Una di quelle che segnano maggiormente. Perché dopo anni di affetto e di vita insieme, è inevitabile non considerarlo uno di famiglia.

“Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tiziano Ferro assolto, il duro sfogo su Facebook

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tiziano Ferro, il grave lutto che gli ha sconvolto la vita: “Un anno senza di te“

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tiziano Ferro, vita e curiosità del noto cantante di Latina

Così Tiziano Ferro, con queste parole strazianti, ha salutato il suo cane, morto proprio in queste ore.