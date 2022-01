Fu l’artefice inconsapevole dell’unione tra Al Bano e Loredana Lecciso: adesso l’altare è per lei

Al Bano non è stato il primo uomo davvero importante per Loredana Lecciso, oggi 49enne. E ora arrivano bellissime notizie.

Il suo successo in televisione è dovuto, soprattutto, alla sua ormai lunga relazione con il cantante Al Bano. Eppure, nella vita di Loredana Lecciso, c’è stato un altro uomo molto importante. Da cui Loredana ha avuto una figlia, Brigitta.

Loredana Lecciso: l’unione con Al Bano e la carriera

Da anni è legata sentimentalmente al noto cantante di Cellino San Marco. Di quasi 30 anni la differenza di età tra i due. Loredana Lecciso ha ricevuto un’eredità pesante, visto che Al Bano, per decenni, ha formato una coppia affiatatissima con Romina Power.

Da Al Bano ha avuto due figli: Yasmine, nata nel 2001, e Albano junior, detto Bido, nato nel 2002. Proprio questa relazione l’ha fatta passare dalle emittenti locali alla tv che conta. Diverse le sue partecipazioni a trasmissioni televisive di grande successo. Da “La Fattoria” a “Domenica In”, ma anche “Striscia la notizia” e “Buona domenica”. Piuttosto intenso il rapporto con Barbara D’Urso, infatti è ospite fisso di “Domenica live”.

Fiori d’arancio

Al Bano non è stato il primo uomo davvero importante per Loredana Lecciso, oggi 49enne. In passato, la bionda salentina ha avuto almeno un’altra relazione molto importante. Siamo tra il 1993 e il 1996. Loredana è giovanissima e bellissima. Lavora per le emittenti pugliesi e conosce Fabio Cazzato. La famiglia di Cazzato, infatti, è proprietaria dell’emittente televisiva di Lecce Canale 8. I due si conobbero proprio nel periodo in cui Loredana Lecciso lavorava per Canale 8.

Un nome, quello di Cazzato, che al grande pubblico non dice molto, ma che per Loredana Lecciso ha rappresentato una storia molto significativa. Da quel matrimonio è nata anche una bimba, Brigitta. Che oggi ha più di 20 anni. Proprio Brigitta ha avuto un ruolo fondamentale per l’avvio della relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso. Che poi è diventata assai duratura. La giovane Brigitta Cazzato, infatti, frequentava lo stesso istituto scolastico di Cristel e Romina Carrisi e qui Loredana ha conosciuto per la prima volta Al Bano. Inizia tutto con un’intervista (Loredana in quel periodo faceva la giornalista). Ed è scoppiato l’amore. Con le successive nozze.

Ma ora arrivano altri fuori d’arancio. Infatti Brigitta adesso è ormai prossima alle nozze. Infatti, ha ricevuto la proposta in Kenya. E l’ha ovviamente condivisa sui social. Dove è molto attiva, peraltro, postando soprattutto le foto dei suoi viaggi in posti esotici e paradisiaci.