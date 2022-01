Il provvedimento si è reso necessario per l’aumento esponenziale di casi di Covid-19 nelle ultime settimane. Ma si prevede bagarre.

Le polemiche non mancano e non mancheranno. E forse anche le manifestazioni di piazza. Intanto, secondo quanto trapela, anche i Servizi Segreti sarebbero in allarme per le possibili azioni dei “lupi solitari”. Insomma, il mondo no-vax sembra mobilitarsi dopo il provvedimento del Governo presieduto da Mario Draghi che ha imposto l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50.

Il decreto

Il provvedimento si è reso necessario per l’aumento esponenziale di casi di Covid-19 nelle ultime settimane. Numeri che l’Italia non vedeva dal 2020 o, forse, che non aveva mai visto. L’obiettivo è cercare di alleggerire il carico sugli ospedali. E, soprattutto, scongiurare nuove, drastiche restrizioni. Dalle chiusure al vero e proprio lockdown, come avvenuto in molti Paesi. Provvedimenti che andrebbero a colpire ulteriormente un’economia già fiaccata.

L’obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni scatterà dal 15 febbraio 2022. Da quella data, gli stessi saranno tenuti a possedere ed esibire il Green Pass rafforzato all’accesso al luogo di lavoro.

E allora è corsa contro il tempo per chi non è vaccinato e intende adesso farlo. Servirà avere la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio.

Cosa rischia chi non si vaccina

Il decreto introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50. E prevede, per tutti coloro che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione riguarda lavoratori e non.

La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso verifiche incrociate. Il decreto del Governo prevede inoltre una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale. Per chi accede senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Identica sanzione da applicare al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo.

L’obbligo di vaccino per gli over 50 sarà valido da subito, poiché le norme che lo prevedono entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale, ed è attualmente previsto fino al 15 giugno 2022.