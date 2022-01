Rudy Zerbi devastato dalla nottata ma soddisfatto: nessuno immaginava potesse arrivare a tanto

Riscuote un grande successo ormai da diversi anni. E’ un apprezzato conduttore radiofonico e ultimamente molto conteso nelle sue partecipazioni televisive.

Stanco, anzi, esausto, per una notte insonne. Ma, allo stesso tempo, soddisfatto per l’importante traguardo raggiunto. Si mostra così Rudy Zerbi, popolare e simpatico volto televisivo, sul proprio seguitissimo profilo Instagram.

Rudy Zerbi: vita e carriera

La sua non è stata, però, una vita rose e fiori essendo figlio di una ragazza madre. Solo all’età di 30 anni scopre di essere figlio naturale del famoso conduttore Davide Mengacci. Eppure, non smette mai di aver voglia di essere felice. E di farci sorridere.

Uno dei ruoli di maggior frequenza in cui l’abbiamo visto è quello di giurato nei talent show. Iniziò nel 2002 con “Operazione Trionfo”, passando per “Sei un mito”, “Italia’s got talent” e “Tu sì que vales”.

Ma importante, nella sua carriera, anche l’incontro con Maria De Filippi, che poi lo ha voluto come inviato o con altri ruoli in diverse edizioni di “Amici” e “Uomini e donne”. Gran parte dell’attività professionale di Rudy Zerbi si muove nei circuiti radiofonici. Sempre all’insegna della musica. Da ormai, circa 15 anni, è una voce perfettamente riconoscibile di “Radio Deejay”, una delle emittenti più note, apprezzate e seguite del panorama italiano.

2 milioni di followers

Il nostro Rudy riscuote un grande successo ormai da diversi anni. E’ un apprezzato conduttore radiofonico e ultimamente molto conteso nelle sue partecipazioni televisive. E’ un personaggio che ci piace molto perché lo vediamo sempre sorridente nelle varie trasmissioni dove interviene.

E questo successo si tramuta in followers sui social. Un traguardo che il nostro Rudy celebra insieme ai suoi fan con un post in cui, sebbene sotto una mascherina, notiamo che non ha perso il sorriso. E questo perché ha raggiunto i due milioni di followers su Instagram: “La faccia sveglia di uno che ha passato la notte a parlare con voi di pentole! Scherzi a parte, tengo tanto a dirvi quanto apprezzo il rapporto che si è creato con tutti voi: ogni giorno imparo qualcosa e siete due milioni di Persone educate, intelligenti e curiose… grazie”.

Complimenti per il traguardo di tutto rispetto.