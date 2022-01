Carmen Russo ha dedicato la sua intera carriera al mondo dello spettacolo ed alla televisione italiana. Non tutto però è sempre stato esattamente corretto.

Carmen Russo è molto conosciuta in Italia. Ha avuto infatti fin qui una carriera ed una vita davvero soddisfacenti. Sposata da tantissimi anni con Enzo Paolo Turchi e madre di Maria, è nata a Genova il 3 ottobre 1959.

E’ molto conosciuta come ballerina ed attrice, ma in generale come showgirl. Ha pure partecipato a svariati programmi televisivi italiani come L’isola dei famosi ed il Grande Fratello Vip.

Prima che la sua carriera sbocciasse, comunque, aveva anche partecipato a Miss Italia nella speranza di raggiungere il tanto agognato successo.

Purtroppo, però, non andò bene considerando che non si classificò nemmeno tra le prime trenta d’Italia.

Poco male, certo, considerando il successo avuto in seguito dove ha trovato anche l’amore oltre ai tanti programmi e prodotti cinematografici in cui l’abbiamo potuta ammirare per anni ed anni.

Quella partecipazione a Miss Italia, però, come ammesso dalla stessa showgirl, non fu proprio l’esempio lampante della legalità.

Carmen Russo, l’ammissione al Grande Fratello Vip: “Fu illegale”

Carmen Russo, prima di diventare il personaggio dello spettacolo che noi tutti conosciamo molto bene, era una “semplice” partecipante alla corona di Miss Italia.

Tuttavia, non andò esattamente come sperava finendo addirittura fuori dalle prime trenta classificate.

In ogni caso, come ha raccontato al Grande Fratello Vip, parlando con la partecipante Soleil Sorge pur di essere in mezzo alla competizione falsificò i propri documenti.

Infatti, quando vinse Miss Emilia – che gli permise di raggiungere la finalissima di Miss Italia – era poco più di una bambina avendo solamente 14 anni.

Un’età che non gli avrebbe assolutamente mai permesso di partecipare, ma che lei riuscì ad aggirare falsificando i documenti.

Il concorso, in cui arrivò 34°, fu condotto dal mitico e storico conduttore televisivo Mike Bongiorno.