Controlla sempre le monete da 1 euro: se manca questo simbolo valgono fino a 20mila euro

E’ la moneta più utile. Serve per i parcheggi. Ma anche per utilizzare il carrello al supermercato. E’ la monetina da 1 euro. Questa che vi presentiamo oggi, può permettervi anche di acquistare una signora macchina.

Si tratta di una moneta bimetallica con l’interno realizzato in una lega di rame-nichel e l’esterno in una lega di nichel-ottone. Il bordo presenta sei segmenti alternati, tre lisci, tre finemente rigati. Tutte le monete presentano una faccia comune detta rovescio e una specifica per ogni nazione chiamata dritto.

Sul rovescio, è presente a sinistra il valore della moneta mentre sulla destra vi è un disegno raffigurante la mappa dell’Europa attraversata da 6 linee che uniscono 12 stelle. Il disegno richiama l’unità dell’Europa mentre le 12 stelle richiamano la bandiera europea.

E sono proprio le stelle a rendere questa moneta da 1 euro molto preziosa.

La moneta in vendita

Secondo quanto riferito dalla scheda su Ebay, al dritto la moneta presenta importanti difetti di conio tra cui: assenza delle stelle poste alle ore 8 e 9; visibilità parziale o evanescente della stella posta alle ore 10; assenza della stella posta alle ore 11.

E poi, ancora, visibilità parziale o evanescente delle stelle poste alle ore 12 e 13; assenza delle iniziali dell’incisore LC (Laura Cretara). Quanto al bordo moneta sinistro, è più sottile del bordo destro. Infine, doppio bordo tra tondello interno ed esterno all’altezza delle ore 12-13-14-15-16-17.

Tutte caratteristiche che permettono al venditore di offrirla su Ebay al costo di una buona auto: 18.450,00 euro. Controllate anche voi nel vostro portafogli, magari ce l’avete… E potete cambiare il vostro catorcio…