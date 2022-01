Francesco Panella racconta 100 anni di storia della sua famiglia: l’Antica Pesa è pronta ad entrare nelle case degli italiani

Il mondo è fatto di incredibili storie, che non possono e non devono essere dimenticate. Una di queste sta per essere messa per iscritto per sempre.

Giorni belli, bellissimi per il ristorante romano L’antica Pesa che, ormai, vanta ben cento anni di storia. La famiglia Panella ha ricordi strettamente legati al cibo romano, infatti, con quattro generazioni che non hanno mai mollato uno dei progetti più belli ed antichi d’Italia.

La quarta generazione in particolare, visto che hanno messo su un locale gemello a New York che è frequentatissimo pure da volti noti del mondo dello spettacolo americano e non solo.

In ogni caso, quale miglior modo per celebrare un secolo di storia che verrà opportunamente ricordato nel 2022?

La nota famiglia ha optato per un fantastico libro che ripercorrerà le migliori tappe di questo incredibile capitolo iniziato ancora prima della seconda guerra mondiale. E noi, adesso, nel nostro piccolo faremo altrettanto.