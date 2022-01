La verità sul flirt tra Belen Rodriguez e Lavezzi: il Pocho esce allo scoperto sui social

L’ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi ha svelato la verità sulle voci di un flirt con Belen Rodriguez.

Dopo la fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese, con cui a luglio ha avuto la figlia Luna Marì, sono tantissime le voci del gossip che circolo attorno a Belen Rodriguez. I due non avrebbero ancora confermato ufficialmente la loro rottura, ma la bella argentina avrebbe deciso di dire definitivamente basta prima delle vacanze natalizie. E allora ecco che immediatamente spuntano vari flirt tra la modella e vari uomini dello spettacolo e non, con tanto di Stefano De Martino che ogni tanto salta fuori. Ma la nuova tresca di Belen sarebbe da riportare al mondo del calcio, con un giocatore con cui già in passato avrebbe avuto una relazione.

Leggi anche >>> Belen Rodriguez, rivela finalmente la persona a cui si è sempre ispirata | La sua vera musa

Trattasi di Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli e del PSG, con già qualche anno fa c’erano stati voci di un avvicinamento. L’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva svelato una possibile tresca tra Belen Rodriguez, che dovrebbe ora essere single, e il calciatore argentino, che invece sarebbe attualmente fidanzato. Il tutto sarebbe accaduto in Uruguay, nella nota località di Punta del Este, tra le più ambite del Sudamerica.

Leggi anche >>> Belen Rodriguez, sapete chi è la sua migliore amica? E’ famosissima anche negli USA

Tresca Belen Rodriguez-Lavezzi, la verità del Pocho

Belen Rodriguez si trova in Uruguay insieme Patrizia Griffini, sua inseparabile amica del cuore. Ed ecco che proprio Oltreoceano sarebbe (ri)scoccata la scintilla tra la modella argentina e Lavezzi. Ma a fare chiarezza su tutta la questione è stato proprio il Pocho che, attraverso una storia Instagram, ha rispedito al mittente tali allusioni con parole al veleno.

Leggi anche >>> Belen e Cecilia Rodriguez: finalmente svelato il segreto della loro bellezza | Opera di una donna

Leggi anche >>> Belen Rodriguez, gli vengono “strappati” di mano i figli | Per fortuna finisce tutto per il meglio

“Non mi rompete i cog….i. Io sono felicemente fidanzato. Fake”. Ha scritto l’ex calciatore del Napoli su Instagram, pubblicando uno screen di un articolo riguardante la notizia della tresca con Belen e rimarcando con forza e decisione il fatto di essere fidanzato.