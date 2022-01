Mahmood, si riaccende la fiamma con l’ex fidanzato | Ecco chi è il compagno del cantante milanese

Quando un’artista è felice oltre che di successo, si può dire che sia davvero realizzato in tutto e per tutto. E’ il caso di un cantante davvero molto famoso.

Alessandro Mahmoud, meglio conosciuto come Mahmood, è nato a Milano il 12 settembre 1992 ed è un artista molto conosciuto ed influente soprattutto nel mondo del rap e più in generale dell’hip hop.

Tra i suoi più grandi successi non si può non nominare il Festival di Sanremo 2019 grazie a Soldi, il suo brano che gli ha permesso anche di concludere secondo all’Eurovision Song Contest dello stesso anno.

Ha iniziato a studiare canto fin da piccolo; i suoi genitori si separano proprio quando lui è solamente un bambino, e risente moltissimo a causa dell’abbandono del padre.

A partire dall’età di 15 anni, ha studiato privatamente con il maestro di canto Gianluca Valenti da cui ha ricevuto le basi e la sua prima vera formazione musicale.

In seguito si diploma al liceo linguistico e poi studia al CPM Music Institute di Milano dove ha conosciuto molte delle persone con cui è legato, soprattutto professionalmente, ancora oggi.

Mahmood, artista ed innamorato: chi è il suo fidanzato

Abbiamo parlato di Mahmood e dei suoi incredibili risultati artistici che lo hanno ormai da anni portato alla ribalta della musica italiana.

Ma forse non tutti lo conoscono davvero nel profondo, anche perché è una persona estremamente riservata.

Ad ogni modo, pare chiaro che il cantante sia legato sentimentalmente a Lorenzo Tobia Marcucci, con il quale aveva troncato tempo fa e con cui adesso sembra essersi riaccesa la fiamma.

Nato nel 1989, Lorenzo è nato a Lucca ed ha frequentato l’università di Firenze.

E’ pure un grande tifoso della Fiorentina (sarà contento di questo avvio di stagione della sua squadra del cuore) ed ha anche una grande passione per la moda.

Tanto che lavora da tempo in questo mondo grazie al brand Guidi. Non è chiaro come abbia conosciuto Mahmood, ma quel che è certo è che i due stiano molto bene assieme.