La bella modella croata alla ricerca di pace e serenità dopo la tormentata relazione con Fabrizio Corona.

Dopo gli anni burrascosi con Fabrizio Corona, Nina Moric sembra aver trovato la pace. Una serenità che solo l’amore può dare. E, infatti, da un po’ di tempo, il cuore della showgirl batte per un uomo. Ecco chi è la nuova fiamma.

Nina Moric: la carriera e Corona

Fabrizio Corona e Nina Moric hanno formato una delle coppie più discusse, controverse e trasgressive del mondo dello spettacolo. Sono stati sposati dal 2001 al 2007 e nel 2002 hanno avuto un bambino, Carlos Maria.

Poi una serie di guai, anche giudiziari. E la separazione. Ex partner e amministratore dell’azienda “Corona’s”. Fabrizio Corona diventa famoso come paparazzo di lusso. Probabilmente il più celebre d’Italia, dato che diventa ospite ricorrente in numerosi programmi televisivi. Ma, ben presto, la sua stella cade con una serie infinita di procedimenti giudiziari. Tutto inizia con la cosiddetta inchiesta “Vallettopoli”.

La nuova relazione

Oggi 45enne, Nina Moric, è altrettanto trasgressiva. L’ex modella croata, naturalizzata italiana, infatti, più volte è finita sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Anche lei fu coinvolta nell’inchiesta “Vallettopoli”, ma tutte le accuse di riciclaggio caddero in poco tempo.

Nel 2017 Nina Morić, attraverso i social, ha espresso interesse per il gruppo di estrema destra CasaPound e nel marzo dello stesso anno ha deciso di diventarne una militante. Nel 2018 abbandona il gruppo, definendo il periodo di militanza “un errore”.

Adesso Nina prova a mettere ordine nella propria vita. E lo fa anche tramite l’amore. La bella croata, infatti, recentemente è stata anche immortalata in vacanza con un nuovo uomo. Con il quale sembra molto unita. Lui è un famoso chirurgo plastico. Che nel mondo dello spettacolo è molto noto. Non sappiamo se si siano conosciuti in quegli ambienti.

Quello che possiamo dirvi è che lui si chiama Carlo Galatà, ha 36 anni ed è un grande appassionato di fitness. E che i due sembrano molto uniti. Ovviamente auguriamo il meglio alla coppia.