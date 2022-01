Rossano Rubicondi fu la “causa” della rottura tra due personaggi famosi | Il restroscena dopo anni

Rossano Rubicondi è stato un personaggio televisivo molto noto in Italia e pure nel mondo, ed ha pure avuto tantissime relazioni sentimentali davvero di rilievo.

Rossano Rubicondi è stato un personaggio di spicco della televisione italiana. Era un conduttore televisivo, un attore e pure un modello, ma è noto ai più per essere stato il quarto marito della famosa miliardaria statunitense Ivana Trump.

Nato a Roma nel 1972, se n’è andato pochi mesi fa a New York, purtroppo, a nemmeno cinquant’anni compiuti. La sua carriera è iniziata come spogliarellista e fotomodello.

Si trasferisce a Londra a 22 anni ed inizia a lavorare come attore. Nel 2008 partecipa a L’isola dei famosi in qualità di concorrente venendo eliminato all’ottava puntata.

Nel 2009 conduce Cupido e recita nel film Natale a Beverly Hills. Nel 2010 fa da inviato a L’isola dei famosi e nel 2011 per la trasmissione Sfilata d’amore e di moda.

Torna all’isola dei famosi come concorrente nel 2012. Come detto, a soli 49 anni se n’è andato; tuttavia, il suo ricordo vive fra tutte le persone che lo hanno amato, ed anche nel mondo del gossip si continua a parlarne.

Belen Rodriguez e Marco Borriello, il motivo della loro separazione

Belen Rodriguez e Marco Borriello, una relazione sentimentale che ormai appartiene al passato. I due erano considerati la coppia perfetta, in un periodo in cui l’attaccante giocava nel Milan e la bella showgirl non era affatto famosa come lo è oggi.

Ma perché è finita fra loro due? Anni fa, ai microfoni di Libero, l’ex giocatore italiano era tornato sulla loro storia d’amore.

Si erano conosciuti durante una vacanza di lui in Sardegna; successivamente l’ormai madre di due splendidi figli e donna dello spettacoloso conosciuta in tutta Italia partecipò a L’isola dei famosi e nel mentre Borriello viveva a casa sua una miriade di difficoltà, dato che si ruppe il menisco.

A causa dell’infortunio, l’attaccante soffrì moltissimo come ha raccontato. Viene anche sottoposto ad ecografie e risonanze varie, ma i medici non riuscivano a capire cosa non andava.

Secondo quanto spiegato da lui, l’opinione degli stessi era che il suo dolore derivava dalla mancanza della sua compagna.

Stava quindi soffrendo psicologicamente, avendo paura di perderla. Una spiegazione che però non convinse Borriello, a cui venne spiegato che stava male per Belen e… Rubicondi.

Secondo non poche indiscrezioni, infatti, all’isola dei famosi ci fu un flirt tra Rossano Rubicondi e la showgirl.

Questo il motivo del dolore di Borriello, che invece disse chiaro e tondo che dell’ormai scomparso ex modello non gli importava minimamente. Lui e la Rodriguez in seguito si lasciarono: che il motivo fosse veramente l’ex marito di Ivana Trump?