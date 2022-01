Serena Grandi fa coming out: “..ero stanca degli uomini ed ho amato molte donne” | Quello che ha scoperto è clamoroso

Serena Grandi è stata il sex symbol di una stagione italiana. Ha incarnato e ispirato il desiderio maschile. Ma nella sua vita privata ha amato anche delle donne, fino a giungere ad una scoperta clamorosa.

È stata il simbolo stesso del desiderio. Le sue forme, la sua espressività, il suo modo di porsi erano richiami irresistibili a cui l’immaginario maschile non sapeva sottrarsi, non importa quanti sforzi facesse per farlo.

Quello che mostrava era molto (ma non tutto), quello che faceva sognare, era ancora di più. Tinto Brass ne fece la sua musa e la sua icona, ma il percorso di Serena Grandi è poi continuato fino al cinema alto, nel quale il suo personaggio rappresentava una suggestione più sottintesa che dichiarata. Ma non per questo meno potente.

Il suo vero nome è Serena Faggioli e nasce a Bologna nel 1956.

Dai margini del cinema e della tv, con piccole parti in commedie e programmi di secondo piano, Serena Grandi arriva al grande successo, lanciata da un Tinto Brass nella sua stagione più felice. Brass ne fa la protagonista di Miranda. E nel cinema iperrealisticamente erotico del regista veneziano, la Grandi continuerà ad apparire anche nei film successivi: L’iniziazione e Desiderando Giulia. Gradualmente si raffina il suo personaggio di donna provocatoria, vorace, appariscente e disinibita, architetta di intrighi amorosi a molteplici lati.

Una figura fatta per mandare in tilt i neuroni surriscaldati dei suoi fan, ma molto distante dalla donna reale, dalla vera Serena Grandi.

L’esasperazione per gli uomini, l’amore per le donne

Nel salotto di Serena Bortone, la Grandi ha lasciato un segno, aprendo al pubblico la sua intimità di donna che ha amato e sofferto. E che ha fatto delle scelte, tutt’altro che prevedibili.

È tornata sul suo amore per Beppe Ercole: “il più grande amore della mia vita”. Un rapporto intenso, bruciante, e più affollato del dovuto. Un amore finito male, con una separazione a pochi anni dal matrimonio e gli strascichi lasciati dai numerosi tradimenti.

“Tradimenti suoi, anche con mie amiche. Io sono sempre stata fedele, sono monogama. Tranne che con la fantasia”.

Esasperata dagli uomini, Serena Grandi ha preso la decisione di provare l’amore con le donne. Tante donne. “Ho voluto provare, ero talmente stanca degli uomini!”.

Un percorso forse più mentale che sentimentale, che ha portato l’attrice a una scoperta importante.

“È andata a finire male. Alla fine ho scoperto che sono etero”.

Se questa notizia sia stata accolta con sollievo, o al contrario con delusione, dai numerosi e fantasiosissimi seguaci dell’icona sensuale e cangiante forgiata da Tinto Brass, è difficile dirlo.