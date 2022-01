Stevie Wonder alle prese con il “trasloco”: la sua nuova villa da 14 milioni era di uno sceicco – Foto

Il grande artista soul Stevie Wonder ha collezionato nella sua ineguagliabile carriera premi di ogni genere, oltre che un notevole patrimonio. L’ultima sua dimora ne è la prova.

Stevie Wonder è il nome d’arte di Stevland Hardaway Morris, nato in Michigan nel 1950. E’ figlio d’arte, sua mamma era una famosa cantante soul.

Wonder, una meraviglia, in ogni senso

Wonder, meraviglia in inglese, non è un nome scelto a caso. Stevie, nonostante la retinopatia che l’ha reso cieco, è stato un bambino prodigio. A quattro anni già suonava il piano ed è in grado di suonare anche basso, tastiere, batteria, percussioni ed armonica a bocca di cui è un autentico virtuoso.

Con la sua musica ha rivoluzionato il soul e il R&B, innestando al loro interno contaminazioni jazz, funk, pop.

L’elenco delle sue hit è impressionante. Solo per citare alcune delle sue canzoni più famose, ricordiamo: Superstition, Isn’t she lovely, Part-time lover, You are the sunshine of my life, I just called to say I love you.

Nella sua carriera ha anche composto colonne sonore per film ed ha persino vinto un Oscar nel 1985 con I just called to say I love you che era la soundtrack de “La signora in rosso”.

In quell’occasione dedicò il premio dell’Academy a Nelson Mandela, l’attivista sudafricano per i diritti civili, che all’epoca era ancora detenuto per le sue idee e che successivamente vinse il Nobel.

Una casa delle “meraviglie”

Un artista meraviglioso non può che avere una casa alla sua altezza. Ed è di questi giorni la notizia che il nostro fenomeno ha acquistato una dimora a Bel Air per la cifra d’occasione di 14 milioni di dollari dal Principe saudita Mohammed bin Faisal bin Saud al-Saud.

L’augusta magione ha tre piani, 11 camere da letto e 13 bagni per una superficie di quasi 2000 metri quadrati.

Al suo interno trovano posto una sala giochi con biliardo, tavolo da gioco e flipper ed una cantina per 2550 bottiglie, nel caso dovesse giungere inaspettato qualche ospite. La cucina è attrezzata come quella di uno chef stellato.

Immancabile la piscina e un garage per tre autovetture.

A guardare le foto, l’arredo si potrebbe dire “ridondante”, ricorda un po’ le case dei boss di Gomorra, con un opulenza eccessiva e di certo scarsa a buon gusto.