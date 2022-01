Adele, la cantante che ha perso oltre 30kg rivela: “Ma quale dieta, mangio più di prima”

Adele ha svelato il segreto della sua forma fisica smagliante e della perdita di peso avvenuta recentemente. Nessuna dieta per la cantautrice.

Dopo alcuni anni di pausa e assenza dal palcoscenico musicale, Adele è tornata di gran carriera a emozionare i suoi fan con il nuovo singolo “Easy On Me” che sta spopolando in tutte le radio e le piattaforme streaming del mondo. E a seguito di questo lungo periodo in cui non si è fatta vedere in pubblico, quando lo scorso anno i tabloid inglesi hanno mostrato alcune sue foto in molti sono rimasti sorpresi. Il motivo? La forma fisica della cantautrice britannica. Tutti, infatti, ricordavano Adele come una donna in carne e dal viso paffuto, ma le nuove immagini mostravano una persona completamente diversa: dimagrita e in perfetta forma fisica.

In molti avevano dato i meriti di questo dimagrimenti repentino alla famosa dieta Sirt, un regime alimentare creato dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten che consiste in due fasi: una prima fase, fortemente ipocalorica, di sette giorni durante la quale si può arrivare a perdere subito 3,5 kg, la seconda fase della durata di due settimane che consiste nel mantenimento con cibi Sirt solidi, ovvero coloro che attivano le sirtuine, i geni della magrezza, un solo succo al giorno. In una recente intervista, però, Adele ha rivelato di aver fatto ricorso a questo tipo di dieta.

Adele, dieta? No: il segreto dietro al dimagrimento repentino

In una intervista a Vogue UK, Adele ha raccontato di aver perso quasi 30kg in un anno senza però ricorrere alla Sirt e a nessun altri tipo di dieta. Il segreto per il suo dimagrimento repentino? Solo un sano e costante allenamento: “No, non mai fatto nessuna dieta e nessun digiuno intermittente. Semmai mangio più di prima perché mi alleno tanto”. Questo ha rivelato la cantautrice britannica, che ha poi raccontato di aver sentito il bisogno di allenarsi nel periodo del divorzio dal marito Simon Konecki.

Una volta avviate le pratiche per la separazione, nel 2019, Adele ha rivelato di soffrire d’ansia e di esser riuscita superare quel momento difficile proprio grazie all’allenamento: “Non si trattava di perdere peso: volevo diventare forte e concedermi del tempo senza guardare il cellulare, da cui ero diventata dipendente”.