Alessandra Amoroso senza freni: “..ho avuto paura ma l’ho fatto 3 volte..”

“Mi sono emozionata” scrive sui social. E’ vero, la prima volta non si scorda mai. Vale anche per Alessandra Amoroso. La bravissima cantante ha voluto condividere con i suoi fan – e quindi anche con noi – le sue sensazioni.

La carriera di Alessandra Amoroso

Raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Da quel momento, la sua carriera è una escalation continua. Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una candidatura come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

Insomma, un curriculum o, meglio, un palmares, di tutto rispetto per la cantante nata a Galatina 35 anni fa. Per lei, infatti, carriera e successo non sono solo italiani. Il 15 Settembre 2015 viene pubblicato il primo singolo in lingua spagnola della cantante intitolato Grito y no Me Escuchas.

“Mi sono cagata sotto”

Come tutti gli artisti di successo, Alessandra Amoroso è presente sui social. Molto seguita, anche perché molto attiva. Su Instagram, in particolare, ci aggiorna sulla sua carriera artistica in continua evoluzione. Ma ci regala attimi di vita vera.

Come uno degli ultimi post, che esordisce con un semplice “Grazie”. L’ambiente è quello montano: “Ho respirato aria nuova, visto dei posti incredibili, mi sono emozionata e ricaricata. Ho provato per la prima volta a sciare ⛷ e lo snowboard (preferisco lo snowboard 🏂). Sono stata sotto la neve e la mia prima volta sulla seggiovia 🚠 mi sono cagata sotto, poi ho capito che era meglio non guardare giù e sono riuscita a prenderla per ben 3 volte!” eccola la prima volta di Alessandra Amoroso.

Non solo divertimento, però. Attraverso quest’esperienza, la cantante ha compreso qualcosa in più sui suoi gusti: “Ho capito che mi piace la montagna 🏔 e non vedo l’ora di ritornarci! Ho pensato spesso a mia nipote e come sarebbe stato vivere anche con lei tutto questo… ma la porterò prima o poi!!! 3 giorni di pace e amore, luce ed energia con la natura…”.