Amadeus, sapete cosa faceva prima di diventare famoso in tv? Nessuno se lo sarebbe immaginato

Amadeus è uno dei vip in assoluto più amati ed apprezzati in tutta Italia. Ma se siete sicuri di sapere tutto sulla carriera passata ed attuale del conduttore televisivo, potreste sbagliarvi di grosso.

Amadeus è uno dei personaggi televisivi più amati di tutta Italia. Nato a Ravenna il 4 settembre 1962, attualmente lo vediamo spesso in televisione come conduttore televisivo. Ma in passato abbiamo potuto ammirarlo come conduttore in radio e pure disc jockey.

Ha infatti fatto il suo esordio negli anni ’80 a Radio Deejay grazie a Claudio Cecchetto in qualità di Dj.

Si afferma non molto tempo dopo come conduttore tv – più precisamente a partire dagli anni ’90, quando inizia a condurre diversi quiz e programmi di intrattenimento alla Rai ed a Mediaset.

E’ stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino, con cui ha avuto una figlia (Alice). In seguito conosce Giovanna Civitillo, con cui nel 2003 inizia una relazione.

Nel 2009 nasce loro figlio José Alberto e nello stesso anno i due si sono sposati.

Curiosità: ha chiamato José il suo secondo figlio in onore di José Mourinho, attuale allenatore della Roma e storico ex tecnico dell’Inter, squadra di calcio di cui Amadeus è un grandissimo tifoso. Anche se è molto probabile che, del conduttore, non siete a conoscenza proprio di tutto.

Amadeus, i suoi segreti e tutto quello che non sai di lui

Amadeus è un grandissimo tifoso dell’Inter e, molto probabilmente, non sai ogni cosa su di lui. Soprattutto sull’inizio della sua lunghissima ed a dir poco soddisfacente carriera.

Nel 1986, ad esempio, dopo essere stato notato dallo storico ed amato talent scout Claudio Cecchetto, esordiva su Radio Deejay in qualità di Disc Jockey.

Da quel momento in poi la sua carriera ha preso il volo sia come conduttore televisivo che radiofonico.

Oggi è un volto amatissimo della televisione italiana e sono davvero in pochi quelli che non lo conoscono. Ma cosa faceva prima di tutto questo? Beh, prima della fama acquisita da tempo, ha svolto svariati lavori.

Nei bar, ad esempio, ma anche in discoteca come disc jockey mentre tentava – presumiamo riuscendoci – di divertire tantissime persone amanti della musica e vogliose di ballare.

Poi, come è noto, è diventato l’Amadeus che conosciamo tutti oggi. Ma la scalata è stata lunga e tortuosa e tutt’altro che banale.