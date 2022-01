Biagio D’Anelli, il messaggio per Miriana non lascia dubbi: “..quest’anno è nostro!..” | Problemi di “bigamia”

“Sarebbe stato bello iniziare questo nuovo anno abbracciati”: il messaggio pubblicato su Instagram è inequivocabile.

Galeotta fu la casa del Grande Fratello Vip. Ormai Biagio D’Anelli non si nasconde più. Il suo cuore non sembra battere più per la fidanzata Silvana Curcio. Ma per una donna con cui ha condiviso un pezzo di avventura nella casa più spiata d’italia.

Chi è Biagio D’Anelli

38enne, partecipa al Grande Fratello Vip dopo una breve carriera da opinionista televisivo. Fino a qualche mese fa, Biagio D’Anelli la tv la conosceva, sì, ma da dietro le quinte. Essendo uno degli autori degli scherzi imbastiti da “Le Iene”, la popolare trasmissione Mediaset. Eppure tutto iniziò con la partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello.

A distanza di qualche anno. il Grande Fratello Vip gli ha ridato invece la celebrità. Nel suo curriculum, anche alcuni flirt importanti: da Guendalina Tavassi a Francesca Cipriani, passando per Flavia Vento e Malena. Adesso, un’altra donna sembra essere nel suo cuore.

E’ Miriana Trevisan, conosciuta proprio nella casa del Grande Fratello Vip. Biagio è stato eliminato dopo due settimane di permanenza. Ma quei 14 giorni sembrano essere bastati per far scattare la scintilla.

Il triangolo

Il problema è che nella casa del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anello è entrato da fidanzato. Ma il feeling creatosi con Miriana Trevisan lo ha portato a mettere in discussione il suo rapporto con la fidanzata Silvana Curcio.

Biagio sembra essersi innamorato di Miriana Trevisan. E ha più volte affermato di voler terminare la relazione con Silvana. I due, almeno davanti alle telecamere, non si sono mai confrontati. Ma il destino sembra segnato.

Sui social network la donna, che vive a Stoccarda in Germania e che con Biagio aveva un rapporto a distanza, non ha mai commentato quanto succedeva nella Casa tra il suo compagno e Miriana.

Su Instagram, l’ultimo messaggio d’amore sui social per la Trevisan è inequivocabile: “Sarebbe stato bello iniziare questo nuovo anno abbracciati. Non è importante come sia andato il gioco, non importa che io sia uscito da quella casa. Io ti starò vicino lo stesso, io starò al tuo fianco, io sono lì con te. Quest’anno è nostro!”.

Ma prima, il bel Biagio dovrà chiudere la relazione con Silvana.