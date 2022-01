Elisabetta Gregoraci e Falvio Briatore criticati come genitori sui social: “..certe cose non si fanno..”

Potrebbe essere avviato anche a una carriera agonistica. Del resto, a papà Flavio le giuste conoscenze non mancano…

E’ nato nel 2010. Nathan Falco non ha nemmeno 11 anni. Eppure, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sembra ormai avviato verso il mondo dei motori, dove il padre, per anni, è stato un uomo di grande influenza.

La coppia Briatore-Gregoraci

Elisabetta Gregoraci mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche la partecipazione al “Grande Fratello VIP” e alcune interpretazioni cinematografiche e attualmente è sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi. Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico.

In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Un uomo di grande rilievo tra i paddock. A lui si deve il lancio di uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, Michael Schumacher, ai tempi della Benetton.

Nathan Falco alla guida

Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

Nonostante ciò, soprattutto nell’ultimo periodo, l’ex coppia sembra non aver interrotto i rapporti cordiali. Gli ultimi post su Instagram (dove sono attivissimi) li mostrano insieme. Anche al piccolo Nathan Falco. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno inoltre trascorso le festività natalizie in Kenya.

Tanti gli scatti pubblicati. Alcuni ve li abbiamo già proposti nelle scorse settimane. Oggi vi mostriamo come il piccolo Nathan Falco dimostri già talento alla guida. La foto è chiara: in sella a un quad insieme a mamma Elisabetta. Il talento e la sicurezza sembrano non mancare.

Quindi, potrebbe essere avviato anche a una carriera agonistica. Del resto, a papà Flavio le giuste conoscenze non mancano….

Di certo non sono mancate però le polemiche dopo la pubblicazione di questo scatto e nello specifico i followers si sono chiesti se giusto che un bambino così piccolo guidi un mezzo così potente con l’approvazione dei genitori e soprattutto in pantaloncini e senza casco!

Ah dimenticavamo, ad 11 anni Nathan Falco ha già il suo profilo Instagram ed è seguito da 145mila followers….