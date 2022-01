Leonardo Pieraccioni, lo sfogo sui social: prima le pastiglie ora è passata all’alcol | Una situazione “drammatica”

Lo sfogo su Instagram. Riuscirà il nostro Leonardo Pieraccioni a venire a capo della intricata situazione?

Volto provato, coperto dalla mano. Ha affidato il proprio sfogo a Instagram, Leonardo Pieraccioni. Il popolare regista e attore ha un problema familiare che non riesce a risolvere. La protagonista è la madre. Ecco cosa sta succedendo.

La carriera di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è uno degli esponenti più importanti della commedia italiana. Regista e spesso interprete dei suoi film. Dall’esordio, dirompente, de “I laureati”, nel 1995, passando per “Il Ciclone”, dell’anno successivo, con le esplosive Lorena Forteza e Natalia Estrada.

Negli anni ha anche virato sulla commedia agrodolce e romantica, con “Il pesce innamorato”, “Il principe e il pirata” e “Il professor Cenerentolo”. Sul set di “Una moglie bellissima” ha conosciuto Laura Torrisi, con cui è stato fidanzato per alcuni anni, prima che la relazione si interrompesse.

Esponente di quella scuola toscana che ha numerosi personaggi di rilievo, dalla comicità all’intrattenimento. Due nomi su tutti: Giorgio Panariello e Carlo Conti.

Lo sfogo su Instagram

Spesso il popolare regista toscano affida riflessioni e sfoghi ai social. Talvolta non solo in forma scritta, ma anche con brevi video. In cui ci fa sapere la sua su tante questioni. Del resto, questi mesi di pandemia hanno spesso costretto in casa anche i VIP. Per cui le distanze, un tempo incolmabili, si sono assottigliate.

E allora, anche questa volta Pieraccioni ci parla di qualcosa di personale. Che riguarda la madre. Un “problema” che lo fa disperare: “La mi’ mamma, 81 anni, da sempre combatte contro l’insonnia a colpi di pasticche prese a manciate. Oggi arrivo da lei e tutta allegra mi dice: “ho trovato cosa mi fa dormire!”. “Evviva – dico io – cosa?”. “La sambuca. Ma non un bicchierino, con un bicchierino non succede nulla, ne devi bere un bicchiere da cucina, pieno peró, fin’all’orlo”. Molto bene” scrive su Instagram.

