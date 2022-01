Questa villa è più che uno “schiaffo” alla misera, il proprietario l’ha comprata a suon di pugni – Foto

Con oltre un chilometro quadrato, il posto elegante comprende nove camere da letto e 10 bagni su tre livelli.

E’ una tendenza dei vip ostentare le proprie ricchezze. Il proprio lusso. I propri sfizi. Spesso uno schiaffo alla miseria. Con l’ultimo acquisto, Floyd Mayweather jr ha proprio esagerato. E, visto il soggetto, più che di uno schiaffo alla miseria, si tratta di un potentissimo cazzotto.

La carriera di Mayweather

Ex pugile statunitense. Soprannominato Pretty Boy e Money Mayweather, ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Da professionista è stato campione WBC in cinque categorie differenti di peso. In una classifica di qualche anno fa, ESPN.com lo ha piazzato al quarantottesimo posto tra i cinquanta migliori pugili di sempre.

Due suoi zii, Jeff Mayweather e Roger Mayweather, sono stati anch’essi campioni di pugilato. Per anni è stato tra gli sportivi più pagati. In un anno, nel 2014, è arrivato anche a guadagnare 300 milioni di dollari. Il soprannome “Money Mayweather” se l’è proprio meritato, dato che nella sua carriera è stato uno dei pugili che ha fatto più soldi. Soprattutto con la pay per view.

Tutti i lussi di Mayweather

Il buon (si fa per dire) Floyd non si fa mancare alcuno sfizio. Del resto, con quel portafogli, era prevedibile. Dalle auto alle dimore di lusso. Lo stesso atleta ha ammesso su Instagram di aver collezionato “molte case”. Recentemente avrebbe acquistato un’altra, l’ennesima, villa. Questa volta a Miami Beach. Il prezzo? Una bazzecola: 18 milioni di dollari.

Costruita nel 2011, la villa contemporanea è arrivata sul mercato all’inizio del 2021 con un prezzo richiesto di 20,9 milioni di dollari. Ad aprile, il prezzo è stato ridotto a 19,9 milioni di dollari, il che potrebbe aver indotto Mayweather a salire sul ring e fare un’offerta.

Con oltre un chilometro quadrato, il posto elegante comprende nove camere da letto e 10 bagni su tre livelli. La proprietà recintata sfoggia un cinema al coperto, una palestra (ovviamente!), una sala giochi, un’ampia area di intrattenimento al piano terra, sistemi intelligenti e ascensore per un facile accesso a tutti i piani.

La tenuta sul lungomare di Palm Island, protetta da un cancello, dispone di un molo privato che può ospitare barche fino a 30 metri. Così, quindi, Floyd Mayweather si gode la vita. Girando tra Miami Beach, Las Vegas (dove per tanto tempo ha posseduto una villa) e molti altri posti da favola.

Avrebbe anche una villa da 26 milioni di dollari a Los Angeles che ha acquistato dopo aver vinto la sua battaglia contro Conor McGregor nel 2017.