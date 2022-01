Ambra Angiolini confessa la difficoltà a gestire il suo corpo | Poi rassicura tutti, ma ormai…

Per lei anche alcune relazioni sentimentali molto note. Da Francesco Renga a quella, finita tra le polemiche, con Massimiliano Allegri.

Dall’auricolare di “Non è la Rai”, quando veniva imbeccata da Gianni Boncompagni, ne ha fatta di strada.

Parliamo di Ambra Angiolini, una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. In uno dei suoi ultimi post, però, sembra avere qualche problemino…

La carriera di Ambra

Dopo “Non è la Rai”, che diventa e un vero e proprio fenomeno di costume, Ambra prosegue per qualche anno l’esperienza televisiva. Ben presto, però, capisce che la sua strada è un’altra: il cinema. E così inizia una carriera, tuttora in corso, e di grande successo.

La sua prima vera esperienza di attrice cinematografica in “Saturno contro”, diretta da Ferzan Özpetek, le fa guadagnare consensi di pubblico e critica. Grazie a quella interpretazione vince i maggiori premi cinematografici italiani del 2007: il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Tra gli altri film all’attivo, non possiamo non menzionare, “Immaturi” e “Immaturi – il viaggio”, ma anche “La verità, vi spiego, sull’amore”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ambra Angiolini, la rivelazione di Francesco Renga fa sperare i fans: “saremo sempre una famiglia”

I “problemi” con il corpo

Per lei anche alcune relazioni sentimentali molto note. Dal 2004 al 2015 è stata compagna del cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Dal 2017 al 2021 è stata fidanzata con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Una relazione, quest’ultima, la cui fine ha suscitato grandi polemiche.

Oggi Ambra sembra essersi ripresa totalmente dalla fine del rapporto. Ma in uno dei suoi ultimi post su Instagram sembra avere altri “problemi”. Con il proprio corpo. Non ci riferiamo certo ai problemi di bulimia che ha patito in passato, come lei stessa ha dichiarato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Selvaggia Lucarelli sulla questione “Ambra Angiolini”: Striscia la notizia la “ignora”

Ma la vediamo in tenuta casalinga, con gli occhiali e poco trucco. Un’atmosfera da quarantena. E, infatti, Ambra evidentemente era risultata positiva al Covid, dato che uno degli hashtag della didascalia è “negative”. Ma il testo di accompagnamento alla foto è interessante: “Volevo farvi vedere le tette ma la faccia ha insistito…..”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ambra Angiolini si sfoga: “Non mi volevano più” | Ecco la verità sulla sua vita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ambra Angiolini, dedica alla figlia Jolanda su Instagram

E i fan non restano affatto indifferenti, chiedono lumi e vengono rassicurati. Anche perché Ambra annuncia di tornare presto sui palcoscenici teatrali.