Ambra Angiolini, la rivelazione di Francesco Renga fa sperare i fans: “..saremo sempre una famiglia..”

A distanza di anni dal suo esordio in Tv, Ambra Angiolini continua a essere amatissima dal pubblico. Tra le doti che vengono apprezzate c’è la sua riservatezza. Questa volta, però, è il suo ex, Francesco Renga, che ha voluto rivelare un dettaglio inaspettato sulla sua vita privata.

Riuscire a mantenere buoni rapporti con un ex non è sempre semplice, soprattutto quando si decide di prendere strade diverse dopo una relazione duratura e importante. A volte, però, sarebbe bene mettere da parte i rancori che possono esserci per il bene dei figli, che sono inevitabilmente i primi a fare le spese delle decisioni prese dai genitori. Nonostante le difficoltà, c’è chi alla fine ci riesce e non può che essere orgoglioso della propria scelta.

Tra gli esempi più belli c’è il legame che sono riusciti a instaurare attualmente Ambra Angiolini e Francesco Renga, separati ormai da anni ma che si considerano ancora una famiglia, pur vivendo in due case differenti. È stata proprio l’ex “stellina” di “Non è la Rai” a uscire allo scoperto e a parlare della loro situazione attuale.

Francesco Renga e Ambra Angiolini: il rapporto che non ti aspetti

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno fatto sognare per anni i loro rispettivi fans, che li consideravano una delle coppie più belle. C’è stato chi ha sperato che i due potessero tornare insieme dopo il loro addio e tornare così a formare una famiglia con i loro figli, Jolanda e Leonardo. Questo, però, non è mai accaduto, pur continuando a darsi sostegno reciproco nei momenti di difficoltà. Una situazione che si è verificata anche recentemente, nel momento in cui l’attrice e conduttrice ha confessato di avere chiuso la relazione con Massimiliano Allegri in seguito a un tradimento.

Da persone mature quali entrambi sono, i due ex hanno però capito quanto fosse inevitabile lasciarsi per non sporcare quanto di bello avevano vissuto insieme. “Non volevamo che tutto morisse senza che ce ne accorgessimo – ha dichiarato lei a ‘Io Donna’ -. Io e Francesco ci siamo allontanati per salvare l’amore“.

A conferma del bel legame rimasto tra loro c’è stata la collaborazione che i due hanno instaurato qualche mese fa. I due sono stati infatti promotori di una campagna di raccolta fondi contro il Coronavirus dal titolo “SOSteniamo Brescia”, la città di origine di lui e dove lei si era trasferita per amore, oltre a essere una delle più colpite dal Covid.

Ed è impossibile non commuoversi per le parole di lui: “I meccanismi sono cambiati, ma io Ambra, Jolanda e Leonardo saremo sempre una famiglia – ha detto il cantante a ‘Verissimo’ -. Se i figli vedono i genitori sereni e che si rispettano hai fatto un buon lavoro. All’inizio ci sono state difficoltà, sarei ipocrita a non ammetterlo. Il senso di colpa verso i figli è pericoloso perché ti porta ad assecondare tutto. La fine di una storia d’amore resta comunque sempre una sconfitta“.