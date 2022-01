Georgina Rodriguez come Cenerentola: Cristiano Ronaldo l’ha salvata dalla povertà

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita prima dell’incontro con la stella portoghese.

Georgina Rodriguez è probabilmente una delle wags più famose al mondo, in particolar modo per la sua relazione con Cristiano Ronaldo; stella del calcio e non solo. La bella modella argentina, da cui l’asso portoghese del Manchester United ha già una avuto una figlia, la piccola Alana Martina, e che ora è in dolce attesa di due gemellini, ha conosciuto il cinque volte Pallone d’oro ai tempi in cui militava nel Real Madrid. Nella capitale spagnola, infatti, Georgina a diversi notissimi brand di moda tra cui Gucci e Prada. E proprio in uno dei tanti eventi di gala della moda madrilena, i due si sono incontrati facendo poi coppia fissa dal 2016.

Leggi anche >>> Georgina Rodriguez, tutto quello che non sapete sulla compagna di Cristiano Ronaldo

La modella argentina è anche stata una delle stelle del Festival di Sanremo, quando nel 2020 fu scelta da Amadeus come una delle co-conduttrici della kermesse canora più famosa d’Italia. Apparizione che, secondo diverse voci, sarebbe valsa alla compagna di Cristiano Ronaldo un cachet di ben 140mila euro.

Leggi anche >>> Georgina Rodriguez: chi è la fidanzata del giocatore di calcio più discusso del mondo

Georgina Rodriguez, la rivelazione sul suo passato

Ora Georgina Rodriguez è pronta a tornare sul piccolo schermo, in una docufiction targata Netflix a lei dedicata dal titolo “Soy Georgina” disponibile sulla piattaforma streaming dal prossimo 27 gennaio. In una intervista sono stati mostrati alcuni estratti dello show, la modella argentina ha raccontato alcuni retroscena del suo passato. Tra questi anche uno riguardante la sua vita prima di diventare famosa.

Leggi anche >>> Francesco Totti si lascia andare con rivelazioni hot su Ilary: “Quando la spoglio…”

Leggi anche >>> Cristiano Ronaldo da record: quello che tocca diventa oro | La foto che costa come una casa

“Il mio arrivo a Madrid è stato tremendo. Cercavo un appartamento economico che non costasse molto, a 300 euro. Lo trovai, ma sono finita a dormire in un appartamento che era un ripostiglio. Freddo d’inverno e caldo d’estate. Il giorno in cui ho incontrato Cristiano Ronaldo, la mia vita è cambiata”. Ha rivelato Georgina Rodriguez che adesso vede il suo volto capeggiare sui cartelloni pubblicitari di mezza Spagna per la sua docufiction.