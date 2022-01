Elisabetta Canalis, non immaginereste mai che sport pratica | “Non sono mai stata una frozen”

“Viviamo in un mondo dove intere culture prevaricano le donne, come fosse un loro diritto. E quanta ignoranza…”

Insieme a Maddalena Corvaglia è, probabilmente la velina più nota della storia di “Striscia la notizia”. Da anni si è di fatto trasferita negli Stati Uniti, a Los Angeles.

Nella sua super villa statunitense, Elisabetta Canalis può allenarsi molto, avendo in casa anche una palestra. Ma non immaginerete mai lo sport che pratica la bella Eli.

La carriera di Elisabetta Canalis

Dopo anni, è tornata in tv conducendo “Le Iene”, su Italia Uno. Oggi 43enne, di origine sarda, per tanto tempo ha fatto parlare di sé per relazioni e flirt, veri o inventati dal gossip. Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney.

Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

Insomma, prima con George Clooney, oggi con il dottor Perri, per Elisabetta gli States sono ormai una seconda casa.

L’insolito sport di Elisabetta

Qualche settimana fa, vi abbiamo mostrato la bellissima villa a Los Angeles dove vive l’ex velina. In quella splendida abitazione, tra i vari comfort, infatti, vi è anche una palestra accessoriata. Dove sia Eli, sia il dottor Perri possono allenarsi.

Ma non immaginerete mai quale sia lo sport preferito da Elisabetta Canalis. E’ una sua fan page su Instagram a svelarcelo

“La kickboxe è il mio sport. Del resto non sono mai stata una da sport femminili…”, ha detto Elisabetta Canalis, così come riportato dal profilo Instagram.

“Non mi è mai capitato di essere aggredita, ma se succedesse saprei cosa fare. Non sono mai stata frozen… neanche quella volta che in metro tornando da San Siro mi sono imbattuta in un esibizionista… Lui voleva spaventarmi, io mi sono messa a ridere. E si è ricoperto” ha aggiunto l’ex velina.

E quante “mani morte” ha consegnato ai bodyguard all’inizio della sua carriera. “Viviamo in un mondo dove intere culture prevaricano le donne, come fosse un loro diritto. E quanta ignoranza…”. Ora Eli sogna un match vero. E noi, come la sua fan page, saremo lì a tifare per lei.