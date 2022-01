Giorgio Panariello, non immaginerete mai chi è il suo angelo custode | E’ a dir poco scintillante

Tale e Quale Show è tornato con lo spin off Tali e Quali 2022. Giorgio Panariello ha partecipato alla prima puntata in veste di giudice, insieme ad altre tre personaggi del mondo dello spettacolo. In un video condiviso su Instagram, il comico e attore ha mostrato il suo angelo custode.

Giorgio Panariello, il celebre comico, attore e conduttore televisivo ha partecipato al primo appuntamento con Tali e Quali 2022, spin off di Tale e Quale Show al quale partecipano persone comuni, andato in onda sabato 8 gennaio in prima serata su Rai 1.

Oltre a Panariello in giuria ci sono altri tre giudici, tutto volti noti nel mondo dello spettacolo, insieme al conduttore Carlo Conti. Panariello, in un video ironico condiviso su Instagram, ha mostrato a tutti il suo angelo custode: ecco chi è.

Giorgio Panariello: il suo angelo custode si rivela in un video condiviso su Instagram

“Voi penserete che sono diventato un angelo, no! Io ce l’ho alle mie spalle, il mio angelo custode” ha esordito Panariello nel video visibile sul social network. Il comico, all’inizio del filmato, ha due ali d’angelo dietro a sé.

Ed ecco svelato il mistero: Panariello, infatti, spostandosi ha fatto spazio a Cristiano Malgioglio. Cantautore e noto personaggio televisivo, anche Malgioglio fa parte della giuria di Tali e Quali 2022. La cantante Loretto Goggi è la terza giudice, mentre il quarto giudice a sorpresa della prima puntata è stato Biagio Izzo – il quale ha già partecipato a Tale e Quale Show come protagonista lo scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Malgioglio è apparso con un outfit speciale: ali d’angelo e completo bianco cosparso di strass, in contrasto con il trucco scuro sugli occhi e sulle labbra. Ad aggiungere un tocco di classe i guanti bianchi, che lo stesso Cristiano ha mostrato nel video ridendo insieme a Giorgio. I due, tra battute e sorrisi, si stavano preparando primo dello show. Ma chissà se nell’ironia di un video c’è quel poco di verità che rassicura Panierello nell’avere al suo fianco una spalla così forte come lui.