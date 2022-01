Hell Raton: pura scarica di adrenalina! Il rapper si è lasciato andare

Hell Raton è in vacanza da qualche settimana negli Emirati Arabi: il rapper e produttore che ha trionfato ad X Factor come giudice si è preso una pausa dal lavoro ma non dall’adrenalina.

Classe 1990, Hell Raton è nato da padre italiano (il foto-reporter sardo Antonello Zappadu) e madre ecuadoriana. Il suo vero nome è Manuel e, per questo motivo, viene anche soprannominato Manuelito.

Membro e fondatore della Machete Crew insieme ai colleghi Salmo, Enigma e DJ Slait, Hell Raton è un rapper e produttore che negli ultimi anni ha esordito come giudice ad X Factor portandosi a casa le ultime due edizioni con Casadilego nel 2020 e Baltimora nel 2021.

Leggi anche >> Ghali: “aspettavo questo momento da tanto tempo” | Il rapper ha superato ogni aspettativa

Dall’esperienza ad X Factor, è nata anche la collaborazione con Orietta Berti: Manuelito si è occupato della produzione dell’ultimo brano della leggendaria cantante intitolato “Luna Piena”, scritto da Rose Villain, un’altra giovane artista entrata nella Machete.

Hell Raton: le foto durante le vacanza a Dubai

Nelle ultime settimane, Manuelito si è concesso una vacanza negli Emirati Arabi, in particolare a Dubai, città celebre per il mare spettacolare e per gli edifici ultramoderni e lussuosi che la caratterizzano.

Leggi anche >> X Factor: sapete quanto guadagnano i giudici? | Cifre da capogiro

Hell Raton sta condividendo sul suo profilo Instagram alcuni scatti durante la sua permanenza: dalla Grand Mosque ad Abudhabi (capitale degli Emirati Arabi) al mare di Dubai in jet ski, seguito dal deserto. Tra i suoi compagni di viaggio in questa avventura unica, c’è il fotografo Silvio Tova, autore di alcune delle fotografie pubblicate dal rapper.

Leggi anche >> Morgan via da X Factor, l’artista rivela: “Ecco chi mi ha cacciato…”

Leggi anche >> Clementino, il rapper si racconta senza freni | “Ho provato di tutto ed ho toccato il fondo..”

Nel suo ultimo post, Manuelito ha condiviso un’esperienza mozzafiato: il rapper è salito su un aereo insieme ai suoi compagni di viaggio, per poi lanciarsi con un paracadute. Una vacanza all’insegna dell’adrenalina!