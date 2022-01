Mariano Di Vaio, le foto che mandano in tilt il web | Uno spettacolo della natura

Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci sono sposati dal 2015. I due sono genitori di tre splendidi bambini e sono una coppia affiatatissima

Nelle scorse ore, Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci hanno condiviso sui loro rispettivi profili Instagram degli scatti che hanno commosso i loro followers.

Mariano Di Vano: carriera e famiglia insieme a Eleonora Brunacci

Mariano Di Vaio, classe 1989, lavora come modello, blogger e imprenditore. Il suo passato è stato movimentato: dopo aver terminato il liceo ed essersi iscritto alla facoltà di Scienze politiche e relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Perugia senza terminare gli studi, Mariano si è trasferito a Londra.

Successivamente, si è spostato negli Stati Uniti, dove ha iniziato a seguire corsi di recitazione presso la New York Film Academy. Infime, Di Vaio è tornato in Italia, avviando la sua carriera e partecipando ad importanti campagne pubblicitarie tra le quali Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Roberto Cavalli e Gucci.

Il 27 settembre 2015, Mariano si è sposato con Eleonora Brunacci, avvocata e sua collaboratrice. Dopo aver conosciuto il modello, Eleonora ha lasciato la sua professione per amore, dando vita al loro progetto legato al mondo della moda, Nohow. La coppia, infatti, ha realizzato una specie di e-commerce con un sito per comprare capi d’abbigliamento di tendenza. Eleonora gestisce il settore legale ed amministrativo, mentre Mariano si occupa della parte pratica e creativa del sito.

I due hanno avuto tre figli: Nathan Leone (nato il 27 novembre 2016), Leonardo Liam (nato il 18 giugno 2018) e Filiberto Noah (nato il 22 settembre 2019). A breve, la famiglia si allargherà ulteriormente.

La coppia, infatti, è in dolce attesa per la quarta volta: Eleonora ha affermato di essere al nono mese e, perciò, manca veramente pochissimo. I due genitori continuano a mostrarsi molto in sintonia e insieme stanno costruendo una famiglia meravigliosa.