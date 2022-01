The Rock, Dwayne Johnson ha assestato un vero colpo da wrestler | Ecco la sua nuova casa

The Rock, Dwayne Johnson, è diventato una delle star hollywoodiane più pagate grazie al successo dei suoi film. Ha quindi pensato di investire negli immobili, di lusso però.

Dwayne Johnson, conosciuto come the Rock, dai tempi in cui era un wrestler di fama, si è guadagnato un ruolo nell’Olimpo degli attori di Hollywood. È abbastanza evidente che le sue doti interpretative non risiedano nel pathos delle sue espressioni o nel metodo Stanislavsky, più che altro pare abbiano dimora nel volume dei suoi muscoli e nella velocità alla quale guizzano.

Fatto sta che è diventato uno degli attori più richiesti e pagati della mecca del cinema.

I suoi film sono dei blockbuster collaudati con una sceneggiatura in genere di poche pagine e molti scontri fisici, ma tant’è, i film incassano e quindi tanti complimenti al quasi cinquantenne, ex wrestler figlio, nipote e zio di altrettanti wrestler, di origine samoana, riciclato attore, Dwayne Johnson.

L’affare immobiliare

È di questi giorni la notizia che il prossimo vincitore dell’Academy ha acquistato una semplice dimora in quel di Beverly Hills, California, per la cifra d’occasione di quasi 28 milioni di dollari.

L’umile dimora ha una superficie di circa 1400 mq, abbastanza per permettere a The Rock far ruotare le sue immense spalle. Al suo interno trovano posto una piscina coperta, una scoperta, un campo da baseball e uno da tennis.

La casuccia è isolata per mantenere la privacy dell’attore e della sua famiglia e ci si arriva tramite una strada privata fiancheggiata da ulivi.

Al suo interno ci sono sei camere da letto, tredici bagni, una palestra, un sala cinema, un appartamento per gli ospiti da oltre 200 mq e una stanza per la musica completa di studio di registrazione installata da un certo Alex Van Halen.

Per recuperare qualche spicciolo, Johnson ha messo in vendita il suo ranch in Georgia di circa 18 ettari per 7,5 milioni di dollari. Un po’ ci ha rimesso, dato che lo aveva comprato per 9. Ma gli basterà un altro Fast & Furious per mettersi in pari.