Antonella Elia, il dramma dopo la “mutilazione” | “Non ho avuto più rapporti intimi per due anni”

Una rivelazione clamorosa e sconvolgente quella della showgirl. Ecco cosa le è accaduto alcuni anni fa

Il grande pubblico la conosce da tempo. Sui nostri schermi ha sempre giocato un po’ a fare la svampita. Una bambolina in stile Barbie. Soprattutto insieme a due mostri sacri della tv, come Raimondo Vianello e Mike Bongiorno.

Quello che non sappiamo, però, è qualcosa di molto drammatico nella vita di Antonella Elia. Ecco i dettagli.

La carriera di Antonella Elia

Ha raggiunto la notorietà giovanissima. Già dagli anni ‘90 si è fatta conoscere al grande pubblico co-conducendo programmi di grande seguito. Tutto nasce con “Non è la Rai”, il format televisivo creato da Gianni Boncompagni, che ha lanciato numerose donne dello spettacolo, tra cui Ambra Angiolini.

Poi Antonella Elia ha partecipato alla conduzione di “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, ma sono soprattutto i siparietti con Raimondo Vianello in “Pressing” e Mike Bongiorno in “La ruota della fortuna” a essere diventati alcuni cult della televisione italiana. Nel nuovo millennio prende invece parte come concorrente a reality show quali “L’isola dei famosi”: partecipa e vince nell’edizione del 2012. Ma ha partecipato anche a “Pechino Express” e “Temptation Island”. Al “Grande Fratello Vip”, invece, è di casa, avendo sia partecipato, sia svolto il ruolo di opinionista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Elia: alla “Barbie” bionda della tv non poteva mancare questa | Foto

La gravissima malattia e la mutilazione

Proprio nell’ambito del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha svelato, in una querelle con Benedicta Boccoli, di aver avuto alcuni anni fa una gravissima malattia e di aver subito una mutilazione per scongiurare il peggio.

Mai ci saremmo aspettato qualcosa del genere, ma Antonella Elia nel 2016 scoprì di avere un tumore al seno. Fu operata a Roma all’Istituto Tumori Regina Elena: “Mi tolsero un quadrante di seno, quattro centimetri, per un carcinoma. Dopo i medici mi dissero che era meglio procedere con lo svuotamento di entrambi i seni” ha detto la showgirl. Che ha anche raccontato di essere rimasta sotto osservazione per circa quattro anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gianni Boncompagni: tutte le scoperte, da Antonella Elia ad Ambra Angiolini

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Elia, la decisione terribile che le ha sconvolto la vita | Pentita di averlo fatto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Elia a Diva e Donna: “Rifarei ancora l’Isola dei Famosi”

Un intervento drammatico, che Antonella Elia ha sintetizzato così: “Non ho avuto più rapporti intimi per due anni, mi sentivo colpita nella mia femminilità”. Oggi, fortunatamente, avendo affrontato il tumore in uno stato iniziale, ha superato il drammatico periodo.