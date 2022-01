Belen Roudrigez, sapete quanto guadagna? La cifra è spaventosa | Più di un calciatore

La showgirl argentina è una vera macchina da soldi. Tra apparizioni televisive, apparizioni da ospite e il suo nuovo ruolo di influencer Instagram, le cifre dei suoi incassi danno le vertigini.

Si è molto discusso in passato se l’apparenza fisica o, diciamolo più semplicemente, la bellezza siano un aiuto nella carriera.

Molti personaggi di successo sono disposti a negarlo fino alla morte. Ma difficilmente questo potrebbe essere il caso di Belen Rodriguez, una donna che con la sua apparenza ha saputo incantare il mondo, e soprattutto l’Italia.

Ma ovviamente c’è molto più di un corpo ben fatto e di uno sguardo conturbante dietro l’incredibile successo economico della star argentina.

Se la bellezza è il motore dei suoi guadagni, è l’intelligenza, la mente da imprenditrice, prima di se stessa, e poi delle sue numerose attività ad averne fatto una fabbrica di soldi che non cessa di produrre guadagni a fiumi, 24 ore al giorno.

Belen nasce in Argentina nel 1984. ed è la prima di tre figli. Tutti hanno trovato lavoro nel mondo dello spettacolo, e sua sorella Cecilia è abbastanza nota agli schermi, anche se certamente non ai livelli della primogenita superstar.

Belen ha iniziato la sua carriera come modella, per una lunga serie di griffe di moda. Ma se vogliamo cercare l’origine del suo successo, è forse nei calendari sexy che Belen ha gettato il seme di quella iconica figura che è diventata in seguito. Una bellezza senza compromessi, con un tocco di malizia che nell’equilibrio tra mostrarsi e nascondersi ha trovato la formula magica per far saltare per aria neuroni ed ormoni del pubblico.

La sua prima apparizione televisiva a Teleboario non fu di altissimo profilo, diciamolo. Ma è stato il primo mattone di un edificio costruito sull’apparenza e sull’immaginazione, più che sulle qualità interpretative e spettacolari, che Belen (a testimonianza della sua grande intelligenza) non ha mai finto di avere.

La macchina economica di Belen

Quello di Belen è un impero costruito sulla pura immagine e la somma dei suoi introiti è sconvolgente. Pochi banchieri o calciatori al mondo possono dire di guadagnare più di lei. Per le sole apparizioni televisive, la Rodriguez mette in cassa 2 milioni di euro l’anno. Non è un errore di battitura. 2 milioni.

Le sue ospitate volanti, un saluto, un bacio, un sorriso e ciao, sono quotate a 30mila euro l’una. Anche queste non male.

Eppure tutta questa montagna di denaro è solo una parte di quello che la macchina targata Belen produce.

La sua attività principale è ormai quella di influencer su Instagram, che pare fruttarle cifre ancora più clamorose ma ahimé ancora ignote (se non al fisco che, con i soli introiti di Belen, può pensare allo sviluppo di una provincia italiana).

Il presidente del Consiglio Draghi conta su di lei, quasi quanto sui programmi di finanziamento della commissione Europea.