Chiara Ferragni: outfit da urlo anche in montagna.. ma fa discutere | A cena “quasi in topless”

Ci ha sempre abituato a look molto fashion e, talvolta, trasgressivi. Abiti molto appariscenti e, spesso succinti. Del resto, stiamo parlando della prima e più famosa influencer del panorama italiano.

Questa volta, però, Chiara Ferragni si è davvero superata. L’abbigliamento con cui si mostra in uno dei suoi ultimi post su Instagram non lascia proprio nulla all’immaginazione…

I Ferragnez

Insieme a Fedez forma una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. La 34enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social.

Nel 2016 ha ufficializzato la propria relazione con il celebre rapper Fedez. Proprio alcuni mesi fa, durante l’estate, i più attenti ricorderanno le foto di una furibonda lite tra i due in barca. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli, Leone e Vittoria.

Praticamente in topless

Nel corso della propria carriera, ha lanciato diversi brand e diverse mode. Da ultima, una linea di gioielli, proprio quest’anno. La sua grande notorietà l’ha portata a diventare testimonial di marche molto importanti dei più svariati settori: dal make up alla gioielleria, passando, ovviamente, per l’abbigliamento.

Il look sfoggiato in uno degli ultimi post su Instagram, però, è davvero esagerato. L’ambiente è sempre quello della vacanza in montagna in Svizzera. Ma Chiara Ferragni non sembra affatto patire il freddo. E manda in visibilio i milioni di followers dell’influencer cremonese. Pantaloni neri a vita bassa, che scoprono gran parte della pancia. Anche perché, la maglia che indossa Chiara Ferragni, argentata e sbrilluccisosa, è cortissima.

Ma, soprattutto, è molto trasparente. Insomma, Chiara Ferragni è praticamente in topless. Esagerata? Forse. Ma lei può permetterselo. E anche i fan apprezzano moltissimo.