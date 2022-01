Chiara Ferragni: vacanze di lusso in Svizzera | Una baita a dir poco pazzesca

Dopo aver contratto il Covid nel periodo natalizio, Chiara Ferragni e il noto rapper si stanno rifacendo con gli interessi del periodaccio

Insieme a Fedez forma una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. Lei è, ovviamente, Chiara Ferragni. I due sono due vere e proprie icone. Di stile, ma anche di lussi e di ricchezza.

E, anche in questo caso, la coppia non si smentisce affatto. Guardate un po’ in che posto incantevole stanno trascorrendo le vacanze invernali.

Chi è Chiara Ferragni

La 34enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social. E’ stata, probabilmente, la prima vera influencer del panorama nazionale. E nel giro di pochi anni ha scalato le classifiche dei personaggi più seguiti sui social.

Nel corso della propria carriera, comunque, ha lanciato diversi brand e diverse mode. Da ultima, una linea di gioielli, proprio quest’anno. La sua grande notorietà l’ha portata a diventare testimonial di marche molto importanti dei più svariati settori: dal make up alla gioielleria, passando, ovviamente, per l’abbigliamento.

Nel 2016 ha ufficializzato la propria relazione con il celebre rapper Fedez. Proprio alcuni mesi fa, durante l’estate, i più attenti ricorderanno le foto di una furibonda lite tra i due in barca. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Leone e Vittoria.

L’incantevole residenza invernale

Proprio insieme a Fedez, la bionda influencer sta trascorrendo delle meritate vacanze invernali. Dopo aver contratto entrambi il Covid nel periodo natalizio, Chiara Ferragni e il noto rapper si stanno rifacendo con gli interessi del periodo di pausa forzata.

Le immagini pubblicate in questi giorni, li mostrano, insieme ad altri amici, in una baita di lusso in Svizzera. Ambienti molto ampi, legno di grande qualità e arredamento curato nei minimi dettagli. Insomma, di certo non una semplice casa di montagna.

E la stessa Chiara Ferragni si gode lo spettacolo.