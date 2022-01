Loredana Lecciso, ossessiva nei suoi confronti: nemmeno Al Bano può farci nulla

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha parlato del suo rapporto con il padre e la madre.

Jasmine Carrisi non è la primogenita di Al Bano, ma è la prima figlia avuta dalla relazione con Loredana Lecciso da cui poi è nato anche Albano jr.

Bionda come la madre, appassionata di musica come il padre, la ragazza è recentemente stata protagonista in tv proprio al fianco del cantante di Cellino San Marco. È stata infatti tra i giudici di The Voice Senior e nel corso del programma si è anche esibita in musica proprio insieme al papà. Ma Jasmine Carrisi ha anche esordito al cinema nella pellicola La dama e l’ermellino, film diretto da Lorenzo Raveggi in cui lei veste i panni di Isabella d’Aragona, duchessa consorte di Milano.

E col papà Al Bano, la ragazza nata nel 2001 che è iscritta all’Università alla facoltà di “Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa”, ha un rapporto speciale. Ne ha parlato in una intervista a Verissimo, in cui ha rivelato di vedere il padre quasi come un amico, un uomo moderno a cui può raccontare tutto. Diverso, invece, il legame con la mamma Loredana.

Jasmine Carrisi e il rapporto con il padre Al Bano

Negli studi Mediaset, faccia a faccia con Silvia Toffanin, Jasmine Carrisi si è raccontata parlando dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, dei suoi progetti ma soprattutto del rapporto con il papà Al Bano: “Lui mi sprona sempre a fare di più, però quando mi sforzo a fare di più è sempre pronto a riconoscerlo. Mi supporta in maniera sana, è felice quando faccio qualcosa che mi piace. Col passare degli anni il nostro rapporto è cresciuto sempre di più, adesso riuscirei a parlargli di tutto. Lui è veramente moderno, conosce tanto”.

Differente da quello col papà, invece, il rapporto con la mamma Loredana Lecciso più oppressiva e apprensiva nei suoi confronti: “Mia madre è molto ansiosa per tutto, mi perseguita in tutto, ma lo fa perché mi vuole bene e lo so. Però sono entrambi genitori bravissimi che mi spingono sempre a fare di più, sono genitori moderni”.