Sfera Ebbasta, la notizia che ha sconvolto la vita del rapper | Da oggi non si gioca più

Sfera Ebbasta diventerà padre e lo annuncia con un post sui social con in mostra la piccola pancia della fidanzata Angelina Lacour.

Subito il post di Sfera è stato inondato dai fan che si sono congratulati con lui, ma anche di amici e colleghi. Tra questi ci sono alcuni rapper come Dref Gold, Marracash e Blanco, con cui di recente ha scalato le classifiche con il singolo “Mi fai impazzire”, che è diventato uno dei brani più ascoltati in Italia dello scorso anno.

Chi è Angelina Lacour

La fidanzata di Sfera Ebbasta lavora come modella e influencer, è di origine spagnola e ha 26 anni. Nata nel 1996 ad Ibiza è proprio in questa città che conosce il suo attuale compagno. Attualmente però vive a Milano e ama praticare sport, una passione che afferma essergli stata tramandata dai suoi genitori.

Angelina infatti ha affermato che da quando era piccola andava in palestra con sua madre, la stessa che la coinvolgeva a praticare numerose attività fisiche. La modella ha continuato sempre ad allenarsi e ad oggi può vantare di un fisico mozzafiato.

E’ attualmente incinta di 14 settimane e non è ancora noto il sesso. La curiosità loro e dei fans è tanta ma sicuramente renderanno partecipe tutti passo dopo passo. Che sia in arrivo una piccola modella o un piccolo rapper non importa.. lo aspettiamo a braccia aperte.