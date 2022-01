Veronica Ojeda: è stato l’ultimo grande amore di Maradona e quasi nessuno ne sa niente | Chi è?

Bellissima quanto riservata, Veronica Ojeda è stato l’ultimo grande amore di Diego Armando Maradona. Che le ha dedicato uno degli ultimi struggenti messaggi della sua vita. È la madre di Diego Jr.

Ha dato a Diego Armando il figlio che porta il suo stesso nome: Diego Jr. È apparsa in innumerevoli foto accanto al “Pibe de Oro”. Ma non molto altro si sa di Veronica Ojeda, l’ultimo, grande amore di Maradona.

La donna a cui il genio del calcio ha dedicato uno degli ultimi messaggi della sua vita, inviando poche parole affaticate al nuovo compagno della donna che aveva tanto amato, e che non è riuscito a tenere.

La storia tra i due comincia nel 2005 con un Maradona ormai cinquantenne, combattuto tra la memoria di un passato glorioso e la realtà di un presente confuso, vissuto con tanto entusiasmo quanto poca saggezza.

Sono alla festa di matrimonio del cugino di Diego Armando, quando la bellezza di una ragazza bionda colpisce il vecchio campione. Non è una ragazza come le altre, non è una che vive ai margini di un mondo in cui circolano forse troppi soldi. È un’insegnante di educazione fisica: bellezza pulita e sincera ed è lì perché è una compagna di infanzia del cugino. Viene dallo stesso quartiere, Villa Fiorita. Sono stati bambini insieme.

Leggi anche -> Hugo Maradona, il retroscena sulla morte del fratello di Diego | Il cuore non ha retto al dolore

Maradona ne è colpito. E si rende subito conto che tutto quello che serve a fare colpo con le altre, con lei non funzionerà. Tenuto simpaticamente a distanza alla festa, Maradona si ripresenta pochi giorni dopo a casa di lei, che vive ancora in quello che è stato il vecchio quartiere del Pibe. È convinto che lei, più giovane di vent’anni, non lo farà di nuovo entrare.

Leggi anche -> La rivelazione shock della ex moglie di Maradona: “… muori anche tu!…”

Invece comincia in quel momento una storia d’amore bellissima anche se tormentata dall’ostilità dei figli della prima moglie, Claudia Villafane.

Quattro anni dopo Veronica Ojeda è incinta di Diego. Porta in grembo due gemelli. Disgraziatamente la gravidanza non arriverà a termine. Claudia si sveglia terrorizzata una notte con fortissimi dolori al ventre, i sintomi di un aborto spontaneo.

Leggi anche -> Quanto hanno incassato gli eredi di Maradona? Solo con la vendita delle auto, la cifra è stellare

Leggi anche -> Nunzia Pennino, chi è la moglie di Diego Maradona Junior

Il figlio della coppia nascerà nel 2013 e si chiama Diego Fernando Maradona Jr. Per tutto il mondo, Diego Jr.

Quell’ultimo messaggio

Poche ore prima di morire, quando i due non stanno più insieme da tempo, Diego Armando trova la forza per un ultimo messaggio. Lo manda al nuovo compagno della sua Veronica. Un messaggio faticoso e a tratti confuso che termina così:

“abbi cura di lei e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con niente“.

Un pensiero per la donna che ha tanto amato, come Maradona sapeva fare: disordinatamente. Poco dopo, Diego conclude la sua ultima partita.