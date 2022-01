Android, memoria piena? Ecco come liberare il tuo spazio di archiviazione

Ecco dei metodi infallibili per liberare spazio su Android dopo che i tuoi file sono stati sottoposti a backup.

Liberare lo spazio di archiviazione sul telefono o sul tablet Android può essere una sfida continua. Ma ecco alcuni trucchi e strumenti per ottenere più spazio per le tue app, file e foto importanti.

Elimina file temporanei

Per prima cosa puoi eliminare file temporanei su Android 11. Ecco come:

Impostazioni > Archiviazione > Spazio di archiviazione > Libera spazio

Vai su Impostazioni e tocca l’impostazione per Archiviazione. Per ricevere suggerimenti su come liberare spazio, tocca il pulsante Spazio di archiviazione e poi Libera spazio). La schermata successiva apre l’app File che offre Suggerimenti per la pulizia con consigli diversi in base alla quantità di spazio utilizzata e ai tipi di file presenti sul dispositivo.

Ad esempio, ti potrebbe essere chiesto di ripulire i file spazzatura, ovvero i file temporanei che occupano spazio ma non sono più necessari; in tal caso, tocca il pulsante Pulisci per rimuoverli.

L’app File può anche trovare file di grandi dimensioni che occupano una quantità significativa di spazio; per esaminarli, tocca il pulsante Seleziona file. Seleziona tutti i file che desideri rimuovere e quindi tocca Elimina.

Usa Smart Storage

Se hai ancora poco spazio, potresti provare l’opzione Smart Storage, disponibile nella stessa schermata delle impostazioni di archiviazione. Oppure un altro metodo è usare lo Smart Storage che elimina automaticamente tutte le foto e i video che hai copia di backup in Google Foto quando il nostro dispositivo è quasi pieno.

Se abilitato, Smart Storage rimuove tutte le foto e i video sul tuo dispositivo che hanno più di 60 giorni e di cui è stato eseguito il backup su Google Foto. Soprattutto i video sono noti per occupare molto spazio, dunque questa opzione può aiutarti se molti di essi sono archiviati sul tuo dispositivo. Per configurarlo, tocca la voce per Smart Storage e accendere l’interruttore per attivarlo.

Svuota la cache per liberare lo spazio di archiviazione su Android

Se invece vuoi decidere manualmente i contenuti da eliminare allora vai nella schermata Archiviazione, e tocca una delle applicazioni. Sulla pagina potrai svuotare lo spazio di archiviazione e svuotare la cache. Fare questa operazione è non influisce sui file ma libera memoria sul tuo telefono.

Se hai ancora bisogno di liberare spazio di archiviazione e sai che non hai bisogno di determinati file, tocca l’icona per Cancella spazio di archiviazione. Tieni presente che questa azione eliminerà tutti i file e tutti i dati associati.