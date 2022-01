Georgette Polizzi, finalmente vede Sole | Pubblica la foto che ha fatto commuovere tutti i fan

Georgette Polizzi è una famosa influencer, stilista di moda ed ex concorrente di Temptation Island, e oggi sui social fa impazzire il web con una foto.

Georgette Polizzi è una famosa influencer e stilista di moda italiana, diventata famosa per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2016. A questa esperienza partecipa insieme al suo attuale marito Davide Tresse, superando tutte le insidie del reality. Sul suo profilo Instagram da 645mila follower ha pubblicato un’immagine che lasciato tutti a bocca aperta.

LEGGI ANCHE–>> Antonella Elia, il dramma dopo la “mutilazione” | “Non ho avuto più rapporti intimi per due anni”

Georgette ha affrontato molti ostacoli nella sua vita. Nella sua infanzia, infatti, ha perso la madre in un tragico episodio. La donna è stata uccisa dal suo ex fidanzato. Suo padre invece non è più stato presente dal momento in cui ha perso prematuramente la mamma.

La sua vita però subisce un’impennata grazie all’incontro dell’amore della sua vita, modello, influencer e personaggio televisivo italiano Davide Tresse. Dopo varie relazioni finite male infatti Georgette riesce a trovare un equilibrio nella sua vita grazie al suo nuovo compagno.

Chi è il marito di Georgette Polizzi

Davide Tresse è nato a Vicenza nel 1983, il marito dell’influencer lavora come agente di commercio, oltre che essere diventato un personaggio televisivo dopo aver partecipato a “Temptation Island”. Il modello è stato molto vicino a Georgette nei momenti difficili della sua vita, primo fra tutti la scoperta della sclerosi multipla.

La notizia ha sconvolto radicalmente la vita della giovane stilista, che però ha affrontato la malattia con forza e coraggio. Merito anche di Davide che non l’ha mai abbandonata.

LEGGI ANCHE–>> Sfera Ebbasta, la notizia che ha sconvolto la vita del rapper | Da oggi non si gioca più

La foto che fa impazzire il web

Georgette Polizzi sui social pubblica un post che ha commosso tutti i suoi fan. La donna infatti aspetta una figlia e su Instagram ha mostrato la foto della sua ecografia 3D. L’influencer ha già dichiarato che il nome della piccola sarà Sole, ed è già molto emozionata per la sua nascita.

Il parto è previsto tra poche settimane, e Georgette non vede l’ora di stringere la bambina fra le sue braccia. Poi afferma che durante l’ecografia la piccola ha mostrato l’accenno di un sorriso.

Il primo dettaglio che non è passato inosservato sono le labbra della piccola che ha rivelato essere uguali al suo compagno. Poi nel post afferma che ha passato molto tempo a studiare ogni piccola parte. “Che spettacolo la vita”, scrive Georgette suo profilo Instagram.