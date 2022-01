Belen Rodriguez, il piacere della lettura e non solo..| Le foto senza veli che hanno sconvolto il web

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram (dove è ovviamente seguitissima), Belen Rodriguez si è davvero superata

E’ il sogno erotico di tantissimi italiani. Sì perché la bellissima Belen Rodriguez, di nazionalità argentina, ha fatto le sue maggiori fortune non in madrepatria. Ma proprio nel nostro Paese.

Indicata da molti come una bomba sexy, non si smentisce assolutamente. Le foto pubblicate sul proprio profilo Instagram stanno facendo impazzire i fan.

La carriera di Belen Rodriguez

Oggi 37enne, Belen Rodriguez è sugli schermi italiani da tempo. Modella e showgirl, ma anche alcune partecipazioni cinematografiche. Il suo esordio nella televisione italiana è del 2007, con la trasmissione “Tintoria”. Poi conduce diversi programmi, tra cui “Scherzi a parte”, “Sarabanda”, “Tu sì que vales”, “Colorado” e “Striscia la notizia”.

Ha recitato in “Natale in Sudafrica”, film del 2010 di Neri Parenti. Celeberrima la sua co-conduzione del Festival di Sanremo, con l’ormai iconica farfallina che spuntava fuori da uno spacco vertiginoso, mentre Belen scendeva la famosa scalinata del Teatro Ariston.

Foto hot

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram (dove è ovviamente seguitissima), Belen Rodriguez si è davvero superata. In bellezza e sensualità. Le foto stanno facendo il giro del web e stanno mandando in visibilio le migliaia di fan e followers.

Vediamo la bellissima argentina sdraiata, totalmente nuda e ricoperta solo da un lenzuolo bianco. Con questo freddo! Non importa, il sangue caliente di Belen la riscalda sufficientemente. E riscalda molto anche i suoi fan, che la ammirano e lasciano interazioni.

Belen è sdraiata sul letto, con un libro addosso. E chissà in quanti vorrebbero essere quel libro! Qualcuno segnala anche che non siano foto così naturali.

Ma chi se ne frega…