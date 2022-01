Belen Rodriguez, la sconvolgente somiglianza tra Santiago e suo padre | Sono due gocce d’acqua

Il piccolo oggi ha quasi 9 anni e somiglia tantissimo al padre. Ma, attenzione, notiamo qualcosa di strano ai suoi capelli…

In Italia è famosa per la sua bellezza. Per la sua sensualità. Poi, certamente, anche per la sua carriera. Tanto in televisione, quanto al cinema. Ma Belen Rodriguez ha spesso fatto parlare di sé anche per i suoi amori. Talvolta lunghi, talvolta sfuggenti. Altre volte tormentati.

Ma, sempre e comunque, la bella argentina è riuscita a guadagnarsi (volutamente o meno) le prime pagine dei rotocalchi di gossip. Ora uno dei suoi bimbi sta diventando grande. E guardate come assomiglia al papà…

Gli amori di Belen

Di nazionalità argentina, ha fatto le maggiori fortune qui in Italia. Oggi 37enne, Belen Rodriguez ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e recitato in alcuni film. La ricordiamo anche sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo, con la sua ormai iconica farfallina che spuntava da uno spacco vertiginoso.

Ma, come detto, la modella e showgirl argentina ha spesso fatto parlare di sé per i suoi flirt e per i suoi fidanzamenti.

Dal 2020 ha una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, dal quale nel 2021 ha avuto una figlia, Luna Marí. Ancor prima, è stata legata durata dal 2016 al 2018, con il pilota motociclistico Andrea Iannone. Ma certamente la sua relazione più duratura (e tormentata) è stata un’altra.

Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo il 20 settembre 2013 a Comignago. Nel 2015, con un comunicato stampa, ha annunciato la fine della relazione con De Martino, ritornando poi insieme nel 2019. In mezzo, la relazione con Iannone, fino, poi, alla rottura definitiva, nel 2020.

Nel 2013 hanno avuto un figlio, Santiago.

La somiglianza di Santiago

Ed è proprio il piccolo Santiago, che oggi, quindi, ha quasi 9 anni, il protagonista di uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram da Belen Rodriguez. “My boy” scrive la bella argentina, mostrandoci il figlio avuto con De Martino.

La somiglianza con il padre è impressionante, non c’è che dire. Ma non è quello che colpisce i tanti followers di Belen. Quanto la colorazione dei capelli del piccolo Santiago, color carne. “Ma che colore gli avete fatto! Povero sembra pelato” scrive un utente. “Pensavo gli fossero caduti i capelli” fa eco un altro.

Insomma, non tutti apprezzano. Ma la somiglianza resta enorme.