David Sassoli: chi sono i figli Livia e Giulio | Una famiglia modello di riservatezza

“Grazie papà e, mi raccomando, giudizio”. Giulio e Livia, i figli di David Sassoli, non nascondono la commozione durante i funerali del padre.

Livia e Giulio sono i due figli del giornalista e presidente del Parlamento europeo nel 2019, David Sassoli, morto lo scorso 11 gennaio a causa di un abbassamento delle difese immunitarie che non ha permesso di sconfiggere la polmonite. Il politico era stato ricoverato in ospedale già dal 26 dicembre.

La morte prematura del giornalista ha decretato un forte dramma nella famiglia Sassoli, soprattutto per i figli e sua moglie, Alessandra Vittorini. I due si sarebbero conosciuti durante il liceo che entrambi frequentavano, e il loro amore è durato fino alla fine dei suoi giorni.

Sassoli ha trascorso 16 giorni nella struttura sanitaria di Aviano, nel Friuli-Venezia Giulia, prima di spegnersi all’età di 65 anni. Lo scorso 9 novembre aveva annunciato sul suo profilo Twitter di aver contratto una grave forma di polmonite, e ringraziava nel video tutti coloro che gli sono stati vicino. In particolare un caloroso grazie è stato speso ai medici che si sono presi cura di lui e gli hanno permesso di ritornare alla sua quotidianità. Poi rinnovava la speranza di poter ritornare in Parlamento per proseguire con il suo lavoro da presidente.

Grazie, davvero di cuore, a tutte e tutti voi…

Chi sono i figli di David Sassoli, Livia e Giulio?

Della vita privata di David Sassoli si sa ben poco, sappiamo che la sua famiglia è stata sempre unita e riservata, e al riparo dalle luci della ribalta. Durante il funerale, che si è svolto il 14 gennaio, Giulio Sassoli ha ricordato gli insegnamenti del padre che gli ripeteva sempre che “popolarità hanno senso solo se si riescono a fare cose utili”.

Mentre la figlia Livia ha letto il suo ultimo messaggio in occasione del Natale, in cui ricordava il silenzio che in questi ultimi anni ha assistito il pianeta, e la paura di tutti dovuta al virus. Ma da un altro lato abbiamo costruito una nuova solidarietà perché “nessuno è al sicuro da solo“.