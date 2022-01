Elisabetta Gregoraci, il duro lavoro al di fuori del palco | Svelato il suo segreto di bellezza

Ecco come fa la bella calabrese a tenersi sempre così in forma. E quel completo di colore giallo attillatissimo…

Gli anni passano. Ma lei migliora. In tutto e per tutto. Spesso anche sul proprio profilo Instagram la ammiriamo estasiati. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, che non sembra sentire nessun segno del tempo che passa. Ma, anzi.

E una sua fan page svela quale sia il segreto per rimanere sempre giovane, in forma e, quindi, molto attraente.

La carriera di Elisabetta Gregoraci

La 41enne showgirl calabrese ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche alcune interpretazioni cinematografiche e attualmente è sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi. Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico.

In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

Il segreto della sua forma fisica

Dalla sua Soverato, ne ha fatta di strada. Senza mai dimenticare le proprie origini calabresi. Un paio di anni fa ha anche recitato nel film “Aspromonte – la terra degli ultimi”, di Mimmo Calopresti. Elisabetta Gregoraci riesce quindi a dividersi bene tra la televisione, il cinema e il suo ruolo di mamma. Recentemente l’abbiamo vista in diverse foto insieme al figlio Nathan Falco e all’ex marito Flavio Briatore.

Una e trina, Elisabetta. Anche grazie al suo stile di vita. Una sua fan page su Instagram ci svela come fa la bella calabrese a essere sempre così in forma. Completo giallo attillatissimo, che mostra le forme generose. Ovviamente non possiamo non notarle.

Ma ciò che conta è il video pubblicato, che mostra la bella Elisabetta che si allena sodo. E i risultati si vedono tutti…