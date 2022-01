Enrico Mentana ha deciso di esprimere il suo dolore per la dipartita dell’ex collega, condividendo un messaggio d’addio a sui social.

L’addio di Enrico Mentana a Sassoli è arrivato subito dopo la diffusione della notizia della morte di quest’ultimo. Il fondatore del TG5 ha espresso il suo dolore e la stima nei confronti dell’ex collega anche sui social.

Enrico Mentana, il ricordo di David Sassoli: “passione, talento e tratto umano”

David Sassoli è nato a Firenze nel maggio 1956. La sua carriera da giornalista è iniziata nel 1986, anno in cui è entrato nell’Albo dei giornalisti. Il suo esordio è avvenuto con il quotidiano Il Tempo di Roma.

Successivamente è passato al quotidiano Il Giorno, per il quale ha lavorato per sette anni, trattando i più importanti eventi politici e di cronaca. In quegli anni, Sassoli ha assistito ad alcuni momenti storici importanti tra cui la caduta del Muro di Berlino nel 1989.

Nel 1992 Sassoli ha cominciato ad apparire come giornalista televisivo, diventando inviato di cronaca nel TG3. Il giornalista ha seguito per diverso tempo i fatti relativi alla mafia, Tangentopoli e alle indagini sulle stragi avvenute nel Paese. Dal 2006 al 2009 Sassoli è stato vicedirettore del TG1.

Leggi anche >> Carabiniere morto a Roma, scoppia la polemica tra Mentana e Sgarbi

A partire dal 2009 ha preso il via la sua carriera nel mondo della politica: Sassoli è stato eletto parlamentare europeo del Partito Democratico per tre mandati consecutivi. Dal 2014 al 2019 è stato eletto come vicepresidente del Parlamento europeo e, a partire dal 2019, è diventato presidente del Parlamento europeo.

David Sassoli ha sofferto per molti anni a causa del mieloma, un tumore maligno che danneggia il sistema immunitario. Già nel 2011, Sassoli è stato sottoposto ad un trapianto di midollo. Lo scorso anno è stato nuovamente ricoverato a Strasburgo per via di una grave forma di polmonite da legionella.

Leggi anche >> Sandra Milo, la sua relazione con Bettino Craxi | “Era un grande uomo, in tutti i sensi….”

In seguito, il politico è stato colpito da una complicanza immunitaria provocata dalla rimanifestazione del mieloma ed è stato ricoverato in oncologia dal 26 dicembre 2021. “David Sassoli se ne è andato stanotte, nel Centro Oncologico di Aviano in Friuli Venezia Giulia” ha scritto Enrico Mentana il giorno della sua morte, condividendo una foto di Sassoli “da giornalista televisivo”.

Leggi anche >> Enrico Mentana interrompe il Tg, incendio negli studi di La7

“Il David giornalista che ho conosciuto davvero univa passione, talento e un tratto umano – educato, sereno- che tra noi è merce rara” ha affermato Mentana, in memoria dell’ex collega.