Iva Zanicchi, l’ammissione shock riguardo il passato: “Ero un po’ sporcacciona…”

Proprio in questi giorni, compie 82 anni. Parliamo di Iva Zanicchi, cantante, conduttrice televisiva, opinionista. Soprannominata l’Aquila di Ligonchio. Oggi la vediamo spesso in televisione, come ospite. Simpatica e vulcanica, non le manda a dire e difende con forza le proprie opinioni.

In gioventù, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, anche qualche scatto osè. Di cui oggi Iva ci parla.

La carriera di Iva Zanicchi

Considerata una delle personalità musicali italiane più importanti, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva. Si è esibita in alcuni dei più importanti teatri internazionali, come il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e il Teatro dell’opera di Sydney. Dalla musica leggera al pop e persino le canzoni per bambini.

Una carriera lunga, quella di Iva Zanicchi. Anche con la conduzione di alcuni programmi televisivi. Su tutti, non si può non ricordare “Ok, il prezzo è giusto”. Da tempo, ormai, la vediamo spesso ospite nei salotti televisivi come opinionista. Tanto di costume, quanto di politica.

Gli scatti osè

Per lei anche una carriera politica. Si è sempre dichiarata “berlusconiana” e con il Popolo della libertà è stata anche europarlamentare. Eppure, soprattutto da giovane, le sue posizioni non erano di certo quelle di una conservatrice.

Accanto alla carriera musicale, infatti, dagli archivi spuntano fuori anche degli scatti un po’ osè. Soprattutto per il periodo. Del resto, Iva era una giovane donna molto bella e sensuale. E non ha mai nascosto la sua femminilità. Come dimostra una delle foto che vi proponiamo. Dove Iva posa in intimo e calze autoreggenti, mostrando tutta la sua bellezza.

E recentemente, ospite di Silvia Toffanin pe “Verissimo”, la Iva nazionale ha anche ricordato quei periodi. E, con la verve di sempre, ha ammesso candidamente: “Ero un po’ sporcacciona”. Risata generale in studio. Ma di certo Iva non rinnega quel periodo. E noi la apprezziamo anche per questo.