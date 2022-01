Jason Momoa, mette un punto nella sua vita | “Ci siamo liberati a vicenda…”

Finisce un’unione lunga e intensa. Per Jason Momoa lei era stata un amore enorme fin da quando la guardava in televisione…

“Per lei avevo letteralmente una cotta quando ero solo un ragazzino. Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv. All’epoca dicevo: mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura”.

Adesso, però, arriva una novità sentimentale molto importante per uno dei sogni erotici più desiderati al mondo. Parliamo dell’attore Jason Momoa.

La carriera di Jason Momoa

È conosciuto principalmente per aver interpretato il personaggio di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, di Khal Drogo ne Il Trono di Spade, di Aquaman nel DC Extended Universe, di Conan il barbaro nel film del 2011 Conan the Barbarian e di Duncan Idaho nel film Dune (2021).

Nato a Honolulu, 42enne, Jason Momoa è desiderato da quasi tutte le donne del mondo. Una sola, però, l’ha avuto per circa 16 anni. Ora, una delle coppie più longeve e affiatate del panorama hollywoodiano si è detta addio.

La fine della relazione

Da qualche anno è un po’ scomparsa dai radar. La sua ultima apparizione televisiva è stata in Entertainment Tonight nel 2017. Lisa Bonet è diventata famosa come attrice negli anni ’80.

Oggi 54enne, Lisa Bonet diventa famosa grazie alla sua partecipazione a “I Robinson”, sit-com con Bill Cosby, molto nota anche in Italia. Per quanto riguarda il cinema, due tra i suoi film più noti sono “Angel Heart – Ascensore per l’inferno”, pellicola del 1987 di Alan Parker con Mickey Rourke e “Nemico pubblico”, realizzato nel 1998 da Tony Scott con Will Smith protagonista.

È stata sposata con il musicista Lenny Kravitz dal 1987 al 1993, quando comunque il grande rocker non era ancora famoso. I due hanno avuto una figlia. Dal 2005 è legata all’attore Jason Momoa, ma, proprio in questi giorni, i due hanno annunciato la fine della loro lunga relazione.

“L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere. Resta la nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli. Insegnando loro cosa sia possibile. E che l’amore debba prevalere sempre” ha dichiarato l’attore-sex symbol.