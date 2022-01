Laura Chiatta, “sono una paranoica insicura, ossessionata da…”

L’attrice italiana Laura Chiatti ha svelato la sua ossessione che è stato per lei un problema in passato.

Laura Chiatti è una delle attrice più in vista nel panorama italiano, sia per quanto riguarda il grande che il piccolo schermo. Nel 2021 ha fatto parte di vari film: da Addio al Nubilato, presente su Prime Video, a La Caccia e Ero in Guerra ma non lo sapevo. Ma la sua notorietà arriva ben prima, nel 1996, quando vince il concorso di bellezza Miss Teeneager Europa.

Fa poi parte di svariate soap come Un Posto al Sole, Angelo il Custode e Compagni di Scuola. Proprio in quest’ultimo conosce Riccardo Scamarcio, con cui parteciperà in svariati film che l’hanno vista protagonista anche al cinema: Ho voglia di te, Manuale d’amore 3, Io che amo solo te e il suo sequel La cena di Natale.

Leggi anche >>> Laura Chiatti, combatte contro la sua malattia invalidante | “Pensavo di averla sconfitta, invece…”

Dal 2014, Laura Chiatti è sposata con Marco Bocci con cui ha partecipato anche a due film: A Tor Bella Monaca non piove mai e La Caccia. I due attori hanno anche due splendidi bambini, Enea, nato nel 2015, e Pablo, venuto alla luce un anno dopo.

Leggi anche >>> Riccardo Scamarcio, finalmente esce allo scoperto | Nuove rivelazioni sulla giovanissima compagna

Laura Chiatti e la sua ossessione

Il successo sì, ma non solo per Laura Chiatti che in una intervista al Corriere della Sera ha svelato anche alcune sue ossessioni e insicurezze avute in giovane età.

Leggi anche >>> Mara Venier scatena l’ira del marito: il suo atteggiamento sarebbe intollerabile per qualsiasi “uomo”

Come quella per il seno piccolo: “Da giovane ero ossessionata dal seno piccolo, lo ritoccai dopo che dimagrii molto. Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata alla seconda. Sono ancora una paranoica insicura, vorrei fare teatro e ho paura, sarà il mio cruccio. Ho più paure rispetto ai miei due figli, Enea e Pablo. Sono diventata ipocondriaca, cosa che non ero mai stata”.

Leggi anche >>> Chi è Marco Bocci: Attore e regista, ex fidanzato di Emma Marrone

L’attrice di Castiglione del Lago ha poi parlato di come i suoi figli reagiscono quando sullo schermo vedono la madre baciare uomini che non sono il padre: “Sta ultimando la storia drammatica di quattro fratelli e sono la compagna di uno di loro. Quando litighiamo gli dico, guarda che non lo faccio il tuo film”.